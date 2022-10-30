Правительство Британии столкнулось с требованиями расследовать утверждения о том, что телефон бывшего премьер-министра Лиз Трасс был взломан, когда она занимала пост министра иностранных дел, а информация об этом не была предана огласке. То, что ее личный телефон взломали, утверждает британский таблоид Mail on Sunday. Издание пишет, что за предполагаемый взлом несут ответственность люди, подозреваемые в работе на Россию, передает Русская служба Би-би-си.
Телефон Лиз Трасс могли взломать связанные с Россией агенты, узнали СМИ
Правительство Британии столкнулось с требованиями расследовать утверждения о том, что телефон бывшего премьер-министра Лиз Трасс был взломан, когда она занимала пост министра иностранных дел, а информация об этом не была предана огласке. То, что ее личный телефон взломали, утверждает британский таблоид Mail on Sunday. Издание пишет, что за предполагаемый взлом несут ответственность люди, подозреваемые в работе на Россию.
По версии издания, за границу могли попасть личные сообщения Трасс с официальным лицам за рубежом, в том числе о войне на Украине.
Предполагаемый взлом был обнаружен во время летней кампании за лидерство в Консервативной партии, в которой участвовала и победила Трасс, утверждает газета.
Правительство заявило, что у него есть надежная защита от киберугроз, передает политический корреспондент Би-би-си Джонатан Блэйк.
Представитель правительства подчеркнул, что «не комментирует меры безопасности отдельных лиц».
По утверждению Mail on Sunday, подробности, касающиеся взлом, были скрыты Борисом Джонсоном, который в тот момент продолжал исполнять обязанности премьера, и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом.
Газета также сообщила, что личные сообщения, которыми обменивались Трасс и Квази Квартенг, ее близкий друг, которого она назначила канцлером казначейства, когда стала премьер-министром, также были раскрыты, когда произошел предполагаемый взлом.
Непонятно, как произошел взлом, но оппозиционные партии уже ухватились за эту тему, отмечает политический корреспондент Би-би-си.
Теневой министр внутренних дел Иветт Купер назвала сообщения о взломе телефона бывшего премьера чрезвычайно важным вопросом национальной безопасности, поскольку речь идет о возможной атаке со стороны враждебного государства. Она выразила надежду, что британская разведка и службы безопасности серьезно воспримут этот вопрос.
Mail on Sunday утверждает, что за предполагаемый взлом несут ответственность агенты, подозреваемые в работе на Россию, ссылаясь при этом на неназванные источники. Би-би-си не смогла это проверить.
Представитель либерал-демократов Лейла Моран выразила озабоченность в связи с тем, что предполагаемый взлом не был обнародован ранее.
«Нам нужно срочное независимое расследование, чтобы раскрыть правду», – заявила она.
«Если выяснится, что эта информация была скрыта от общественности, чтобы защитить лидерство Лиз Трасс [в партийной гонке], это было бы непростительно», – добавила Моран.
Правительство отказалось комментировать какие-либо детали, о которых сообщило издание Mail on Sunday.