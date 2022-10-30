В октябре на месте пожарного водозабора на территории производственного здания предприятия Tallinn Dolls утонули две лисы, но сейчас вокруг водозабора, расположенного в волости Люганусе в Ида-Вирумаа, был построен забор.
Водозабор, в котором утонули две лисы, отгородили забором
Мари Мартин, руководитель предприятия Tallinn Dolls сообщила Postimees 20 октября, что водозабор окружен безопасным забором, который был установлен с помощью партнера из строительной отрасли. «С точки зрения как строительства водозабора, так и строительства забора это были значительные инвестиции, связанные с которыми расходы были полностью покрыты моей компанией», – пояснила Мартин.
Мартин подтвердила, что после инцидентов она поддерживала тесную связь как с самоуправлением Люганусе, так и со Спасательным департаментом. «Я до сих пор благодарна Спасательному департаменту за сотрудничество и предложения. Спасательный департамент хочет, чтобы место водозабора было проверено, и в ближайшее время мы представим соответствующий акт», – сказала Мартин.