Водозабор, в котором утонули две лисы, отгородили забором

Мари Мартин, руководитель предприятия Tallinn Dolls сообщила Postimees 20 октября, что водозабор окружен безопасным забором, который был установлен с помощью партнера из строительной отрасли. «С точки зрения как строительства водозабора, так и строительства забора это были значительные инвестиции, связанные с которыми расходы были полностью покрыты моей компанией», – пояснила Мартин.

Мартин подтвердила, что после инцидентов она поддерживала тесную связь как с самоуправлением Люганусе, так и со Спасательным департаментом. «Я до сих пор благодарна Спасательному департаменту за сотрудничество и предложения. Спасательный департамент хочет, чтобы место водозабора было проверено, и в ближайшее время мы представим соответствующий акт», – сказала Мартин.