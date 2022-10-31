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Война в Украине, 250-й день ⟩ В Киеве, Харькове, Черкасской и Запорожской областях нанесены удары по объектам критической инфраструктуры

rus.postimees.ee
В Киеве, Харькове, Черкасской и Запорожской областях нанесены удары по объектам критической инфраструктуры
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Небо над Киевом, 31 октября.
Небо над Киевом, 31 октября. Фото: Скриншот из телеграм-канала.

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 250-го дня войны, 31 октября. 

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