Польский торговец заманивает эстонских потребителей в ловушку

10 советов TTJA, о которых следует помнить, получая предложения по телефону:

1. Договоренность, заключенная по телефону, должна быть подтверждена письменно!

2. Перед заключением договора торговец должен проинформировать вас о содержании договора, т.е. кто продавец, его контактные данные, куда обращаться для разрешения жалоб, какая договорная стоимость заказанного товара, какое количество посылок и когда будет отправлено!

3. За предложением, сделанным по телефону на эстонском языке, может стоять и иностранный торговец!

4. В случае споров, связанных с торговцами, зарегистрированными в Европейском Союзе, можно получить помощь в Консультативном центре ЕС по защите прав потребителей TTJA, в спорах с торговцами, зарегистрированными за пределами Европейского Союза, TTJA помочь не может!

5. Вы имеете право отказаться от договора, заключенного по телефону и подтвержденного в письменной форме, в течение 14 дней. Если торговец не уведомил о праве на возврат, период права на возврат продлевается!

6. При оформлении постоянного заказа право на возврат истекает в течение 14 дней после получения первой посылки!

7. Если вы согласились с заказом, но посылка не была отправлена ​​в обещанный срок, вы должны письменно уведомить об этом продавца!

8. Вам не нужно платить за товары, которые не были получены или заказаны, но необходимо ответить на исковые платежные требования продавца или инкассо и обязательно сообщить о ситуации!

9. Если продавец не доставляет вам товар к согласованному сроку или настаивает на принятии просроченной по времени посылки, вы имеете право расторгнуть договор. При этом продавец не может ссылаться на истечение 14-дневного права на возврат!

10. В случае возникновения проблем с продавцом вы можете обратиться за консультацией по телефону поддержки потребителей TTJA 620 1707 (Пн-Пт: 10.00-15.00).