Количество людей, бегущих в Эстонию из-за войны в Украине, увеличивается с каждым днем. Некоторые украинцы прибывают сюда на машинах, корпусы которых покрыты пулевыми отверстиями. Эти автомобили спасли людей от ужасов войны, но на них до сих пор остались шрамы от пуль.
Машина с пулевыми пробоинами может целый год ездить по улицам Эстонии
Один из читателей, приславший фотографию такого автомобиля в Tartu Postimees, был обеспокоен тем, что если зачастую даже ржавчина мешает автомобилю пройти обычный техосмотр в Эстонии, то как допускаются к участию в движении автомобили, только что побывавшие под градом пуль?
Год без беспокойств
Эксперт отдела коммуникаций и маркетинга Департамента транспорта Эрки Варма отметил, что если турист приезжает в Эстонию на своей машине, то целый год к ней применяются требования страны происхождения, включая техосмотр. «При пребывании в Эстонии более одного года транспортное средство должно быть зарегистрировано в Эстонии, после чего к автомобилю применяются эстонские требования и обязанность пройти техосмотр», – пояснил он.
Пулевое отверстие в транспортном средстве не опасно, если оно не имеет острых режущих кромок. Такое отверстие не травмирует человека при контакте с транспортным средством.
Транспортное средство с иностранными номерными знаками не может проходить техосмотр в Эстонии. Можно, конечно, пройти все процедуры техосмотра в пункте техосмотра на добровольной основе. То же самое касается и машин с эстонскими номерными знаками за границей.
«Выданная карта техосмотра не подтверждает, что транспортное средство прошло технический осмотр, но в случае положительного результата указывает на то, что транспортное средство находится в исправном состоянии. Полиция может рассмотреть эту карту как смягчающее обстоятельство при отсутствии техосмотра», – сказал Варма.
Не вызывает травм
Варма добавил, что полиция может проверить транспортные средства с иностранными номерами и оштрафовать водителя, если автомобиль имеет существенные дефекты. «Пулевое отверстие в транспортном средстве не опасно, если оно не имеет острых режущих кромок. Такое отверстие не травмирует человека при контакте с транспортным средством», – сказал Варма.
По данным Департамента социального страхования, в Эстонию прибыло в общей сложности 112 000 военных беженцев.