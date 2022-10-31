Машина с пулевыми пробоинами может целый год ездить по улицам Эстонии

Один из читателей, приславший фотографию такого автомобиля в Tartu Postimees, был обеспокоен тем, что если зачастую даже ржавчина мешает автомобилю пройти обычный техосмотр в Эстонии, то как допускаются к участию в движении автомобили, только что побывавшие под градом пуль?

Год без беспокойств

Эксперт отдела коммуникаций и маркетинга Департамента транспорта Эрки Варма отметил, что если турист приезжает в Эстонию на своей машине, то целый год к ней применяются требования страны происхождения, включая техосмотр. «При пребывании в Эстонии более одного года транспортное средство должно быть зарегистрировано в Эстонии, после чего к автомобилю применяются эстонские требования и обязанность пройти техосмотр», – пояснил он.

Пулевое отверстие в транспортном средстве не опасно, если оно не имеет острых режущих кромок. Такое отверстие не травмирует человека при контакте с транспортным средством.

Транспортное средство с иностранными номерными знаками не может проходить техосмотр в Эстонии. Можно, конечно, пройти все процедуры техосмотра в пункте техосмотра на добровольной основе. То же самое касается и машин с эстонскими номерными знаками за границей.

«Выданная карта техосмотра не подтверждает, что транспортное средство прошло технический осмотр, но в случае положительного результата указывает на то, что транспортное средство находится в исправном состоянии. Полиция может рассмотреть эту карту как смягчающее обстоятельство при отсутствии техосмотра», – сказал Варма.

Не вызывает травм

Варма добавил, что полиция может проверить транспортные средства с иностранными номерами и оштрафовать водителя, если автомобиль имеет существенные дефекты. «Пулевое отверстие в транспортном средстве не опасно, если оно не имеет острых режущих кромок. Такое отверстие не травмирует человека при контакте с транспортным средством», – сказал Варма.