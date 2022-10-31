Лидер левых Лула победил Болсонару на выборах президента Бразилии

«Благодаря Луле я смогла поступить в университет, – сказала Би-би-си в день выборов 45-летняя жительница Сан-Паулу Мария Дуарте. – Я считаю, что он гораздо больше поможет бедным, чем Болсонару».

«Все это очень раскалывает общество, но я думаю, что Болсонару в эти четыре года просто не имел возможности показать, что он может сделать, потому что три года экономика была парализована из-за пандемии», – говорит другая жительница Сан-Паулу Марта Пиреш де Кавалью.

А третьей собеседнице Би-би-си из того же Сан-Паулу, 30-летней Фернанде Битар, не нравится ни Лула, ни Болсонару.

«Нам предлагают выбирать между двумя кандидатами, которые просто раскалывают Бразилию и разжигают насилие и экстремизм, и ни один из них не представляет молодежь», – говорит Фернанда. Она испортила бюллетень.

Возвращение левых

Лула, которому в четверг исполнилось 77 лет, занимает особое место в истории Бразилии.

Он начал свою политическую карьеру в качестве лидера профсоюза металлистов в 1970-х и 80-х годах и участвовал в организации массовых забастовок в условиях военной диктатуры.

В 1980 году, воспользовавшись относительной либерализацией режима, он основал Рабочую партию. Через пять лет в стране была восстановлена демократия, и после этого кандидаты от Рабочей партии, включая самого Лулу, выиграли четыре из девяти президентских выборов.

Сторонники Лулы Фото: Reuters