Видео ⟩ «Ты умеешь читать по-эстонски?» У фотографа пытались отобрать камеру в парке Кадриорг

В социальных сетях можно найти видео, где фотограф снимал парк Кадриорг для своего блога, а двоим мужчинам, попавшим в кадр, это не понравилось. Они попросили у фотографа удалить видео, но после отказа один из них попытался силой отобрать камеру, однако другой мужчина успел остановить своего знакомого.

«В Таллинне напали на фотографа, который снимал блог в парке Кадриорг. Прохожие вдвоем пытались отобрать мою камеру, чтобы удалить якобы компрометирующее для них видео. Они позвонили в полицию и сообщили, что их фотографирует именно русский человек. Но прибывший на место полицейский патруль объяснил им, что фотографировать в общественном месте разрешено законом», – написал фотограф под видео.

На видео можно услышать, как один из прохожих говорит: «Ты кто такой, какой-то русский? Ты умеешь читать по-эстонски? Ах, ты русский! Нет, он говорит по-эстонски, но по акценту я могу сказать, что он русский человек».

Стороны конфликта принялись вместе читать правила поведения в парке, акцентируя внимание на пункте, который запрещает выгуливать в парке Кадриорг собак без поводка. По всей видимости, спор на эту тему и стал причиной конфликта, потому как на видео видно, что у одного из прохожих была собака.

На место была вызвана полиция, которая разъяснила, что в общественном месте фото- и видеосъемка разрешена.