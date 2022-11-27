В конце октября произошел конфликт между уличным фотографом и двумя прохожими в парке Кадриог, им не понравилось, что они попали в кадр, и фотограф не удалил снимки с их лицами. Затем один из прохожих начал вести себя агрессивно и отбирать камеру, что привело к конфликту.
Видео ⟩ «Ты умеешь читать по-эстонски?» У фотографа пытались отобрать камеру в парке Кадриорг
В социальных сетях можно найти видео, где фотограф снимал парк Кадриорг для своего блога, а двоим мужчинам, попавшим в кадр, это не понравилось. Они попросили у фотографа удалить видео, но после отказа один из них попытался силой отобрать камеру, однако другой мужчина успел остановить своего знакомого.
«В Таллинне напали на фотографа, который снимал блог в парке Кадриорг. Прохожие вдвоем пытались отобрать мою камеру, чтобы удалить якобы компрометирующее для них видео. Они позвонили в полицию и сообщили, что их фотографирует именно русский человек. Но прибывший на место полицейский патруль объяснил им, что фотографировать в общественном месте разрешено законом», – написал фотограф под видео.
На видео можно услышать, как один из прохожих говорит: «Ты кто такой, какой-то русский? Ты умеешь читать по-эстонски? Ах, ты русский! Нет, он говорит по-эстонски, но по акценту я могу сказать, что он русский человек».
Стороны конфликта принялись вместе читать правила поведения в парке, акцентируя внимание на пункте, который запрещает выгуливать в парке Кадриорг собак без поводка. По всей видимости, спор на эту тему и стал причиной конфликта, потому как на видео видно, что у одного из прохожих была собака.
На место была вызвана полиция, которая разъяснила, что в общественном месте фото- и видеосъемка разрешена.
Комментарий руководителя следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инны Тоатер:
«В полиции действительно есть это заявление, которое подал автор видео, один из участников данного конфликта. У лица, ведущего производство, есть 15 дней, чтобы начать процессуальные действия. За это время полиция установит все подробности произошедшего, и только тогда примет решение о начале делопроизводства», – сказала она.
«Мы также просмотрели видео, и по предварительной оценке, в данном контексте указание на национальность не является разжиганием ненависти по национальному признаку. О разжигании межнациональной розни можно говорить в том случае, если речь идет о публичном подстрекательстве, а передаваемое сообщение не просто выражает свое враждебное отношение к определенной группе, но может вызвать ненависть или агрессию у третьих лиц, а также привести к распространению ненависти или насилию, направленному против социальной группы».