За 21 год стоимость эстонской земли выросла в среднем в 8,3 раза

При очередной оценке земли в 2022 году все 761 286 земельных участков в Эстонии получили новую стоимость, то есть цену земельного налога. Оценка сделана путем анализа сделок купли-продажи в базе данных сделок с недвижимым имуществом Земельного департамента по состоянию на 30.06.2022.

В результате регулярной оценки земли в 2022 году 71% стоимости земли Эстонии составляют земли под застройку, то есть земли, предназначенные для строительства (преимущественно жилые, коммерческие, производственные земли), которые занимают всего 4% площади Эстонии. Лесные угодья, занимающие 49% площади Эстонии, обеспечивают лишь 8% общей стоимости. Следует подчеркнуть, что земля под застройку оценивалась без строений, а лесная земля без произрастающего на ней леса.

Основной причиной роста стоимости земли является общий рост цен за последний 21 год. При этом стоимость земли изменилась в среднем в 8,3 раза, средняя валовая заработная плата увеличилась в 4,8 раза, стоимость жилья в 4,3 раза и стоимость жизни в 2,2 раза.

По словам руководителя проекта регулярной оценки земли Земельного департамента Вероники Ильсян, регулярная оценка 2022 года дает достаточно хорошее представление о стоимости эстонской земли, но следует иметь в виду, что это массовая оценка и результат является статистическим обобщением. «При сравнении результатов регулярной оценки земли за 2001 год, следует отметить, что оценка в то время производилась с гораздо более высоким уровнем обобщения, поскольку информации о сделках с недвижимостью было гораздо меньше, чем сейчас.

В то время в основном использовалась косвенная информация, и результаты оценки представлялись для ценовых зон. На этот раз при оценке использовалось достаточное количество данных о сделках с недвижимостью, чтобы рассчитать стоимость каждого участка земли с использованием моделей автоматической оценки», – добавила она.