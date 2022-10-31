Андрус Ансип: Европе нужен технологический суверенитет

Сейчас беда Европы в том, что ее ВВП составляет 23 процента от мирового. И чипов мы выпускаем сами существенно меньше, чем нужно нашим производителям техники. При этом мы можем производить только чипы на 22 нанометра, а на Тайване и в Южной Корее делают пятинанометровые чипы. Очень большая разница. Чем меньше чип, тем он лучше с точки зрения потребления энергии.

– Европа является мировым лидером по производству чипов, используемых в автомобилях. ЕС принадлежит 37 процентов рынка автомобильных чипов. Но все, что касается телефонов, компьютеров, – эти комплектующие делаются в двух маленьких азиатских странах. Мы не знаем, насколько непредсказуемой может быть политика Китая в отношении Тайваня. Я бы не стал говорить о возможности уничтожения инфраструктуры Тайваня… Все-таки крупнейшим потребителем чипов в мире является та же КНР – 50 процентов чипов, выпущенных в мире, используется в Китае. И он производит товары, которые продаются по всему миру. Так что если кому-то придет в голову разбомбить Тайвань, это разрушит экономику Китая. Далее, основная масса патентов, на основе которых производятся чипы в мире, принадлежит США. Если мы рассоримся с США, то американцы с таким же успехом могут сказать, что чипы на основе их патентов продавать нельзя. При Дональде Трампе мы уже наблюдали эти конфликты между ЕС и США. Наша экономическая безопасность постоянно под угрозой. Сегодня в ЕС есть четкое понимание, что нам нужен собственный технологический суверенитет, мощности по производству чипов необходимо перенести в Европу.