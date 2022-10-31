Андрус Ансип: Европе нужен технологический суверенитет

– Что кроме производства чипов затрагивает политика технологического суверенитета?
– Последствия пандемии уже почти миновали, но мы определенно получили серьезное предупреждение. Мы должны обладать технологическим суверенитетом и в фармацевтической промышленности. Если мы хотим максимально быстро реагировать на кризисы, то должны быть самодостаточны в любой сфере жизни.
Сейчас это определенно стало важнее, чем было до COVID-19. Он показал, что счастье либеральной международной торговли не может длиться вечно. Сегодня мы также обнаружили, что Россия вполне может использовать энергоносители как оружие. За несколько лет мы увидели разрыв логистических цепочек и прекращение поставок из-за коронавируса. Чиповый кризис я уже описывал. Энергетический кризис мы наблюдаем. Поэтому мы непременно должны стремиться к определенному уровню технологического суверенитета, чтоб не попадать в зависимость хоть от чипов с Тайваня, хоть от энергии из России.
– Какие еще уроки извлекли Эстония и Европа в целом за период кризисов?
– Они продемонстрировали, что если бы мы – Эстония – были одни, мы бы так хорошо не справились с проблемами. Возьмем тот же коронавирус. Благодаря совместным закупкам Евросоюза мы получили вакцины довольно быстро. Очень жаль, что в Эстонии так много скептиков в отношении вакцин. Если посмотреть на избыточную смертность по странам, то единственное, с чем очень сильно коррелирует избыточная смертность, – это уровень вакцинации. Если бы Эстония не входила в Евросоюз, то мы не получили бы вакцины быстро. И смертность была бы еще больше. Как вы думаете, в Эстонии много евроскептиков? Евроскептиков не так много. Жители Эстонии по-прежнему убеждены в полезности членства страны в ЕС. У нас есть масса преимуществ: свободное движение людей, свободное перемещение товаров, услуг, капитала. Все это в конечном счете доходит до каждого человека. Наши предприниматели сегодня продают 70–80 процентов своей продукции за пределами Эстонии. И отсутствие каких-либо барьеров, например в виде таможни, помогает создавать рабочие места в Эстонии.
Андрус Ансип
• 1 октября 1956 года – родился в Тарту.
• 1974 – закончил 5-ю среднюю школу в Тарту.
• 1979 – закончил отделение органической химии Тартуского государственного университета. • 1987–1989 – изучал агрономию в Эстонской сельскохозяйственной академии.
• 1992 – учился управлению в Торонтском университете. • 1998–2004 – занимал пост мэра Тарту.
• 2004–2014 – председатель Партии реформ.
• 2005–2014 – премьер-министр Эстонии.
• 2014–2019 – европейский комиссар по единому цифровому рынку.
• 2019 – член Европейского парламента.