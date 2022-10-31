Фото и видео ⟩ В Даугавпилсе демонтировали советские памятники, задержаны 37 человек

Основное внимание было приковано к Скверу славы, именно здесь собрались около 200 человек, чтобы понаблюдать за процессом демонтажа вживую.

В 22:00 полицейские попросили всех покинуть территорию Сквера.

К полуночи к памятнику прибыла строительная техника. В то же время собравшиеся люди не расходились, пели «Катюшу», выкрикивали ругательства в адрес полиции.

В 00:30 полиция призвала присутствующих разойтись, задержав несколько самых шумных наблюдателей.

В 00:49 неизвестные запустили неподалеку от памятника салют. Из-за войны в Украине в Латвии это запрещено.

Салют в Даугавпилсе во время сноса советских памятников. Фото: LETA

В 01:00 экскаваторы у памятника начали движение.

Фото: скриншот LTV

Фото: скриншот LTV

Фото: скриншот LTV

Закрепив опоясывающее стелу кольцо с барельефом при помощи ремней и ковша экскаватора, в 01:50 работники начали его спиливать.

Фото: скриншот LTV

Латвийское телевидение сообщает, что ночью, после нескольких часов работы, сначала был демонтирован барельеф памятника, который будет передан Музею оккупации Латвии как художественная ценность. Далее последовал демонтаж шпиля его в 4:45 он был сломан, разбит на части и в 5:10 окончательно уничтожен.

Daugavpilī naktī uz pirmdienu demontēts piemineklis padomju karavīriem. https://t.co/zy8iad5shM pic.twitter.com/P4lQ63JENV — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 31, 2022

Галерея: У памятника в Даугавпилсе начали убирать цветы

Задержаны 37 человек

В воскресенье в сквере Славы было задержано 37 человек, большинство из которых не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции или находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщила Госполиция Латвии.