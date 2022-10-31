Вечером в воскресенье, 30 октября, в Даугавпилсе приступили к демонтажу советских памятников – обелиска в сквере Славы и стелы на улице 18 Ноября. Подготовка к демонтажным работам началась с уборки принесенных жителями цветов. Rus.LSM.lv со ссылкой на Госполицию Латвии сообщил, что цветы и свечи обещали отвезти на Братское кладбище.
Фото и видео ⟩ В Даугавпилсе демонтировали советские памятники, задержаны 37 человек
Основное внимание было приковано к Скверу славы, именно здесь собрались около 200 человек, чтобы понаблюдать за процессом демонтажа вживую.
В 22:00 полицейские попросили всех покинуть территорию Сквера.
К полуночи к памятнику прибыла строительная техника. В то же время собравшиеся люди не расходились, пели «Катюшу», выкрикивали ругательства в адрес полиции.
В 00:30 полиция призвала присутствующих разойтись, задержав несколько самых шумных наблюдателей.
В 00:49 неизвестные запустили неподалеку от памятника салют. Из-за войны в Украине в Латвии это запрещено.
В 01:00 экскаваторы у памятника начали движение.
Закрепив опоясывающее стелу кольцо с барельефом при помощи ремней и ковша экскаватора, в 01:50 работники начали его спиливать.
Латвийское телевидение сообщает, что ночью, после нескольких часов работы, сначала был демонтирован барельеф памятника, который будет передан Музею оккупации Латвии как художественная ценность. Далее последовал демонтаж шпиля его в 4:45 он был сломан, разбит на части и в 5:10 окончательно уничтожен.
Daugavpilī naktī uz pirmdienu demontēts piemineklis padomju karavīriem. https://t.co/zy8iad5shM pic.twitter.com/P4lQ63JENV— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 31, 2022
Галерея: У памятника в Даугавпилсе начали убирать цветы
Задержаны 37 человек
В воскресенье в сквере Славы было задержано 37 человек, большинство из которых не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции или находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщила Госполиция Латвии.
Днем в воскресенье обстановка у памятника была умеренно спокойной – собравшиеся возлагали цветы, ставили свечи, собралось несколько десятков человек. Вечером при уборке цветов и свечей, их переносе на расположенное неподалеку Братское кладбище и ограждении территории группы людей начали выражать недовольство сносом памятника и пытались конфликтовать с полицией.
За огороженной территорией оставалось около 200 человек. Свое недовольство они выражали по-разному, в том числе свистя и выкрикивая грубые лозунги. Госполиция разогнала толпу, а лица, не подчинявшиеся законным требованиям полиции и не прекратившие правонарушение, были задержаны.
Всего за день было задержано 37 человек, абсолютное большинство из которых совершили правонарушения в вечернее время.
Возбуждено 37 дел об административных правонарушениях:
- 15 за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции,
- 13 за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте,
- три за мелкое хулиганство,
- три за исполнение военных песен, прославляющих военную агрессию, в общественном месте,
- один за прославление военной агрессии и оправдывающие войну высказывания,
- один за нарушение правил запуска дронов и
- еще один за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Также начат один уголовный процесс о порче имущества.
Что происходило ранее
По наблюдениям агентства LETA, в воскресенье люди по одному или небольшими компаниями приходили к памятникам и возлагали цветы, а также зажигали свечи.
Несмотря на то, что возложение цветов проходило спокойно и без инцидентов, все-таки, возможно, минимум два человека были задержаны еще днем.
Daugavpilī pie pieminekļa padomju karavīriem ap pulksten 21.00 sāka novākt iedzīvotāju sanestos ziedus. To redzot, daži iedzīvotāji raudāja, citi skaļi lamājās. Vairākus cilvēkus policija aizturēja, novēroja LTV. https://t.co/hrhDJpm9BE pic.twitter.com/52cdPRYyju— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 30, 2022
По словам очевидцев, у памятника в сквере Славы женщина включила на телефоне «Прощание славянки».
Когда к ней подошли полицейские и попросили выключить музыку, на защиту женщины бросились другие люди, начав петь советские песни Второй мировой войны.
После обмена репликами женщина, включившая музыку, и еще один мужчина были задержаны.
Госполиция также подтвердила, что в Даугавпилсе у памятника советским солдатам были задержаны два человека.
Один человек был задержан за пение прославляющих войну песен, а второй – за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, полиция сообщила, что начат и один административный процесс в связи с нарушением правил управления дроном.
В пятницу мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш распространил в социальных сетях призыв возложить цветы и поставить свечи у советских памятников перед их сносом.