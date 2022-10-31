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Фото и видео ⟩ В Даугавпилсе демонтировали советские памятники, задержаны 37 человек

rus.tvnet.lv
В Даугавпилсе демонтировали советские памятники, задержаны 37 человек
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Демонтаж советских памятников в Даугавпилсе 30 октября.
Демонтаж советских памятников в Даугавпилсе 30 октября. Фото: LETA

Вечером в воскресенье, 30 октября, в Даугавпилсе приступили к демонтажу советских памятников – обелиска в сквере Славы и стелы на улице 18 Ноября. Подготовка к демонтажным работам началась с уборки принесенных жителями цветов. Rus.LSM.lv со ссылкой на Госполицию Латвии сообщил, что цветы и свечи обещали отвезти на Братское кладбище.

Основное внимание было приковано к Скверу славы, именно здесь собрались около 200 человек, чтобы понаблюдать за процессом демонтажа вживую.

В 22:00 полицейские попросили всех покинуть территорию Сквера. 

К полуночи к памятнику прибыла строительная техника. В то же время собравшиеся люди не расходились, пели «Катюшу», выкрикивали ругательства в адрес полиции.

В 00:30 полиция призвала присутствующих разойтись, задержав несколько самых шумных наблюдателей.

В 00:49 неизвестные запустили неподалеку от памятника салют. Из-за войны в Украине в Латвии это запрещено.

Салют в Даугавпилсе во время сноса советских памятников.
Салют в Даугавпилсе во время сноса советских памятников. Фото: LETA

В 01:00 экскаваторы у памятника начали движение.

Фото: скриншот LTV
Фото: скриншот LTV
Фото: скриншот LTV

Закрепив опоясывающее стелу кольцо с барельефом при помощи ремней и ковша экскаватора, в 01:50 работники начали его спиливать. 

Фото: скриншот LTV

Латвийское телевидение сообщает, что ночью, после нескольких часов работы, сначала был демонтирован барельеф памятника, который будет передан Музею оккупации Латвии как художественная ценность. Далее последовал демонтаж шпиля его в 4:45 он был сломан, разбит на части и в 5:10 окончательно уничтожен.

Галерея: У памятника в Даугавпилсе начали убирать цветы

Задержаны 37 человек

В воскресенье в сквере Славы было задержано 37 человек, большинство из которых не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции или находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщила Госполиция Латвии.

Днем в воскресенье обстановка у памятника была умеренно спокойной – собравшиеся возлагали цветы, ставили свечи, собралось несколько десятков человек. Вечером при уборке цветов и свечей, их переносе на расположенное неподалеку Братское кладбище и ограждении территории группы людей начали выражать недовольство сносом памятника и пытались конфликтовать с полицией.

За огороженной территорией оставалось около 200 человек. Свое недовольство они выражали по-разному, в том числе свистя и выкрикивая грубые лозунги. Госполиция разогнала толпу, а лица, не подчинявшиеся законным требованиям полиции и не прекратившие правонарушение, были задержаны.

Всего за день было задержано 37 человек, абсолютное большинство из которых совершили правонарушения в вечернее время.

Возбуждено 37 дел об административных правонарушениях:

  • 15 за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции,
  • 13 за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте,
  • три за мелкое хулиганство,
  • три за исполнение военных песен, прославляющих военную агрессию, в общественном месте,
  • один за прославление военной агрессии и оправдывающие войну высказывания,
  • один за нарушение правил запуска дронов и
  • еще один за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Также начат один уголовный процесс о порче имущества.

Сотрудники Госполиции на сквере Славы в Даугавпилсе
Сотрудники Госполиции на сквере Славы в Даугавпилсе Фото: LETA

Что происходило ранее

По наблюдениям агентства LETA, в воскресенье люди по одному или небольшими компаниями приходили к памятникам и возлагали цветы, а также зажигали свечи. 

Несмотря на то, что возложение цветов проходило спокойно и без инцидентов, все-таки, возможно, минимум два человека были задержаны еще днем.

По словам очевидцев, у памятника в сквере Славы женщина включила на телефоне «Прощание славянки».

Когда к ней подошли полицейские и попросили выключить музыку, на защиту женщины бросились другие люди, начав петь советские песни Второй мировой войны.

После обмена репликами женщина, включившая музыку, и еще один мужчина были задержаны.

Госполиция также подтвердила, что в Даугавпилсе у памятника советским солдатам были задержаны два человека.

Один человек был задержан за пение прославляющих войну песен, а второй – за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, полиция сообщила, что начат и один административный процесс в связи с нарушением правил управления дроном.

В пятницу мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш распространил в социальных сетях призыв возложить цветы и поставить свечи у советских памятников перед их сносом.

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