Банк: впервые реальные зарплаты одинаковы в Эстонии и Литве

Средняя зарплата в Эстонии во втором квартале составила почти 1700 евро, а в Литве – почти 1400 евро. Если разница в номинальных зарплатах сохраняется, то, к сожалению, то же самое можно сказать и об уровне цен, который в Эстонии на 22% выше, чем в Литве. Сведение этих двух вещей вместе, то есть сравнение номинальной заработной платы с уровнем цен, дает возможность сравнить реальную заработную плату в двух странах. Из этого следует, что покупательная способность достигла одинакового уровня в обеих странах.

«За последний год в Эстонии наблюдался как более высокий рост цен, так и более низкий рост заработной платы, чем в Литве. Во втором квартале этого года годовой рост заработной платы составил 10 процентов в Эстонии, но почти 14 процентов в Литве. В то же время цены в Эстонии выросли примерно на 2 процентных пункта больше, чем в Литве. Поэтому покупательная способность литовцев догнала нашу», – пояснил главный экономист Luminor Ленно Уускюла, добавив, что экономический кризис, вызванный коронакризисом, в Литве тоже был менее острым. В 2020 году экономика Литвы осталась на нулевом уровне, а экономика Эстонии – почти на 3% в минусе.

В Эстонии реальная заработная плата за последний год значительно снизилась из-за быстрого роста цен, и по покупательной способности мы вернулись к концу 2018 года. В Литве реальная заработная плата находится на том же уровне, что и в 2020 году, и поддерживается в лучшем положении благодаря быстрому росту заработной платы. В то же время конкурентоспособность заработной платы по сравнению с другими странами снижается и там, и опасения аналогичны. «Литва испытывает те же проблемы, с которыми мы уже знакомы. Например, рабочие места в сфере информационных технологий переводятся оттуда в Польшу, потому что компании больше не могут позволить себе повышение заработной платы», – сказал Уускюла.

По мнению Уускюла, в следующем году цены и зарплаты будут расти одинаковыми темпами как в Эстонии, так и в Литве. В этом году рост заработной платы составит около 10%, а в следующем году он может быть немного выше. Рост цен замедлится, но цены все равно будут выше, чем в этом году.