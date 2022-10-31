Мы хотим, чтобы наши читатели всегда имели преимущества, в том числе и при посещении культурных мероприятий. Именно поэтому читатели Postimees смогут посещать мероприятия кинофестиваля «Темные ночи» по льготной цене.
Читатели Postimees смогут попасть на PÖFF по льготной цене
Любой читатель Postimees сможет приобрести билеты на киносеансы PÖFF за 7 € (обычная цена 8 евро), а на фильмы в рамках Just Film и PÖFF Shorts за 6 €. При покупке билета нужно использовать промо-код postipoff26. Скидка действует в период с 4 по 27 ноября 2022 года.
Льготная цена распространяется на все программы и фильмы, более подробно с которыми можно ознакомиться на домашней странице PÖFF. Билеты продаются на сайте PÖFF или в информационных пунктахкинофестиваля.
В этом году кинофестиваль «Темные ночи» будет проходить с 11 по 27 ноября. Это один из крупнейших кинофестивалей Северной Европы, который каждый год собирает в нашей стране кинематографистов с мировым именем и привозит самые свежие и интересные фильмы.
Ежегодно в мире проводится около 4000 кинофестивалей, из которых только пятнадцать получили от Международной федерации ассоциаций продюсеров сертификат категории «А». PÖFF, наравне с Каннским, Берлинским, Венецианским и другими ведущими кинофестивалями, является фестивалем категории «А».