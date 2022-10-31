Читатели Postimees смогут попасть на PÖFF по льготной цене

Любой читатель Postimees сможет приобрести билеты на киносеансы PÖFF за 7 € (обычная цена 8 евро), а на фильмы в рамках Just Film и PÖFF Shorts за 6 €. При покупке билета нужно использовать промо-код postipoff26. Скидка действует в период с 4 по 27 ноября 2022 года.

Льготная цена распространяется на все программы и фильмы, более подробно с которыми можно ознакомиться на домашней странице PÖFF. Билеты продаются на сайте PÖFF или в информационных пунктахкинофестиваля.

В этом году кинофестиваль «Темные ночи» будет проходить с 11 по 27 ноября. Это один из крупнейших кинофестивалей Северной Европы, который каждый год собирает в нашей стране кинематографистов с мировым именем и привозит самые свежие и интересные фильмы.