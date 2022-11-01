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Геронтолог ⟩ Неужели пенсия меняет нас до неузнаваемости?

Тийна Тамбаум
Неужели пенсия меняет нас до неузнаваемости?
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Тийна Тамбаум.
Тийна Тамбаум. Фото: Sander Ilvest
  • Наше общество создано для взрослых людей в расцвете сил, остальные – отклоняются от этого эталона
  • В работе с пожилыми людьми часто не берется в расчет различие их потребностей
  • Специалисты по работе со старшим поколением должны быть лучше подготовлены

Когда по праздникам общество вспоминает о старшем поколении, мы слышим в его адрес уважительные обращения – «наши пожилые», «почтенные дамы», «деятельные старшие». Но встречает ли пожилой человек понимание в будние дни, когда все заняты своими обычными делами?

В один из ненастных дней охранник остановил на входе в таллиннский торговый центр Solaris мою подругу Айно (83). У нее к подошвам сапог были прикреплены насадки с шипами против скольжения – так называемые ледоступы. Охранник объяснил, что ледоступы могут поцарапать пол. Айно развернулась и ушла. Правильно ли ограничивать возможности людей в такой ситуации?

Айно использует ледоступы по причинам, связанным с обычным старением, а не с какой-то редкой болезнью. Вероятность падения в солидном возрасте увеличивается. Это так же нормально, как и то, что ребенок растет, а женщина на этапе беременности быстрее устает. Многие люди носят ледоступы, и Айно не исключение. И таких средств безопасности может продаваться больше – например, в продовольственных магазинах. Тем, кто хочет минимизировать свои риски, нужно дать такую возможность, а не ограничивать их.

О ледоступах и об их полезных качествах канал ETV рассказывал в январском выпуске передачи «Prillitoos». Гость студии средних лет воодушевленно говорил про ледоступы и среди прочего сказал, что они «подходят как пожилым, так и обычным людям». Значит, есть люди «обычные», которые соответствуют какому-то образцу, а есть те, кто до него не дотягивают? Недавно я вычитала в проекте государственной программы по развитию: «… и другие, отличающиеся от среднего человека по физическим и психическим способностями…» Общество создано для взрослых в самом расцвете сил. Иногда эталонная группа сама замечает, что у не эталонной группы есть потребности. Чаще всего это происходит, если «отклоняющийся от эталона» – это ребенок или человек с особенностями. А когда особенностей нет, а есть лишь общие для всех возрастные изменения, обществу все равно.

Что можно изменить в торговом центре? Например, установить возле входной двери скамейку, чтобы сесть и снять ледоступы перед тем, как войти, а потом снова надеть перед выходом на улицу. Такое простое решение адаптирует среду для людей с возрастными изменениями. Иначе происходит наоборот – человек с изменившимися потребностями пытается адаптироваться. Если же ему или ей это не удается, происходит отдаление от «обычной» жизни взрослых людей.

Кто должен учитывать возрастные изменения, чтобы создавать удобную среду для тех, кто ощущает груз прожитых лет? Хорошо, если это будет каждый из нас. Но уж точно такими знаниями должны обладать те, кто принимает решения, и тем более консультирующие их специалисты.

В прошлом году мы проводили исследование среди тех, кто работает с пожилыми людьми в дневных центрах, библиотеках, домах культуры, на курсах и т. д. Назовем их по аналогии с молодежными работниками – специалистами по работе со старшими. Целью исследования было выяснить, насколько такие работники осведомлены о старении и о поддержке пожилых людей. На вопросы ответили 425 человек, из них 101 библиотечный работник и 68 работников дневных центров и других учреждений, предлагающих общественные блага. От таких специалистов было бы естественно ожидать профессионализма.

В работе с пожилыми людьми часто не берется в расчет различие их потребностей и способностей. Работа проводится лишь с удобной частью. Также в ходе планирования работы с пожилыми людьми в них зачастую не видят граждан, которым необходима постоянная поддержка в овладении новыми навыками и в освоении новых понятий. Исследование подтвердило этот тезис. Более двух третей (71 процент) ответивших работников дневных центров и биб лиотек согласились с утверждением, что видов активности, предлагаемых в учреждениях, вполне достаточно, потому что группы заполнены и люди довольны.

Но разве люди, достигшие пенсионного возраста, начинают автоматически интересоваться танцами, искусством и рукоделием? Нет. Заполненные группы и довольные участники не должны обманывать специалистов. Профессионалу следует воспринимать ситуацию в более широкой перспективе и замечать тех немногих, кто не хочет петь или вышивать.

По результатам исследования мы видим, что в основном работники занимаются с теми представителями целевой группы, кто проявляет инициативу и увлечен. При этом риски одиночества и невозможности угнаться за переменами возрастают именно у тех, кто менее активен и не склонен делать первые шаги. И те, кто работают с пожилыми людьми, как правило, не повышают их мотивацию, не воодушевляют их. Возможно, дело в нехватке времени и денег. Но причина может корениться и в неправильных установках. Например, с представлением, что пожилым людям следует предлагать только те занятия, которые хотят они сами. С этим также согласились две трети ответивших.

Работа с пожилыми людьми на местном уровне должна предлагать людям, ушедшим с рынка труда, то же, что предлагает работающему человеку его профессиональный коллектив. Общение с коллегами – это не менее важная, чем выполнение рабочих обязанностей, стимуляция мозга и развитие личности. Редкий человек способен сам обеспечить себя этим.

Многие пожилые люди не считают важной компьютерную грамотность и воспринимают ее негативно. Хотя, как и умение читать, это базовое умение XXI века. И более половины работающих с пожилыми людьми не считают себя способными повысить интерес своих подопечных к компьютеру. Бытует мнение, что если пожилой человек сам не видит в этом необходимости, то и проблемы нет. Но кто же, если не специалист по работе с пожилыми людьми, объяснит им, например, роль интернета в современной жизни?

Может быть, с наступлением пенсионного возраста и уменьшается потребность в общении и самопрезентации. Но разве пенсионный возраст автоматически означает лишь зацикленность на своем здоровье и отдаление от общества? Почему надо вдруг перестать быть гражданином, не участвовать больше в демократических процессах, отдаляться от дел местной общины и прекратить контакты с молодежью? Чтобы Айно могла пойти в Solaris и чтобы общество научилось поддерживать развитие пожилых людей, необходимо превращение работников этого сектора в профессионалов, получивших профильное образование.

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