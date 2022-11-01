Геронтолог ⟩ Неужели пенсия меняет нас до неузнаваемости?

Но разве люди, достигшие пенсионного возраста, начинают автоматически интересоваться танцами, искусством и рукоделием? Нет. Заполненные группы и довольные участники не должны обманывать специалистов. Профессионалу следует воспринимать ситуацию в более широкой перспективе и замечать тех немногих, кто не хочет петь или вышивать.

По результатам исследования мы видим, что в основном работники занимаются с теми представителями целевой группы, кто проявляет инициативу и увлечен. При этом риски одиночества и невозможности угнаться за переменами возрастают именно у тех, кто менее активен и не склонен делать первые шаги. И те, кто работают с пожилыми людьми, как правило, не повышают их мотивацию, не воодушевляют их. Возможно, дело в нехватке времени и денег. Но причина может корениться и в неправильных установках. Например, с представлением, что пожилым людям следует предлагать только те занятия, которые хотят они сами. С этим также согласились две трети ответивших.

Работа с пожилыми людьми на местном уровне должна предлагать людям, ушедшим с рынка труда, то же, что предлагает работающему человеку его профессиональный коллектив. Общение с коллегами – это не менее важная, чем выполнение рабочих обязанностей, стимуляция мозга и развитие личности. Редкий человек способен сам обеспечить себя этим.

Многие пожилые люди не считают важной компьютерную грамотность и воспринимают ее негативно. Хотя, как и умение читать, это базовое умение XXI века. И более половины работающих с пожилыми людьми не считают себя способными повысить интерес своих подопечных к компьютеру. Бытует мнение, что если пожилой человек сам не видит в этом необходимости, то и проблемы нет. Но кто же, если не специалист по работе с пожилыми людьми, объяснит им, например, роль интернета в современной жизни?