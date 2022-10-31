Южная Корея и США начали крупномасштабные учения ВВС

Как сообщается, в рамках маневров «Бдительный шторм» запланированы около 1600 боевых вылетов. По словам союзников, такая подготовка необходима для противодействия потенциальной угрозе со стороны Северной Кореи, которая в этом году устроила рекордное количество ракетных пусков. Кроме того, Сеул опасается, что Пхеньян вскоре может провести ядерные испытания.

Как сообщили ранее в командовании Тихоокеанских военно-воздушных сил США, в учениях также примут участие тысячи корейских и американских военнослужащих. Кроме того, 33-я эскадрилья Королевских ВВС Австралии направит в Южную Корею самолет-заправщик KC-30A. Маневры продлятся до пятницы, 4 ноября.