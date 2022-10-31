«Почтальон» с Артемием Троицким: Путин и Собчак все равно будут вместе

Вторая тема, о которой решил поговорить Артемий Троицкий в новой программе и всколыхнувшая русскоязычные интернет-просторы – бегство Ксении Собчак за рубеж. Троицкий вспоминает, что дочь мэра Петербурга, пламенно выступавшего за свободу и демократию и умершего в 1996 году при очень мутных обстоятельствах, стала известной в первую очередь в качестве светской львицы. В ночь на 26 октября она пересекла границу из Белоруссии в Литву, оказалась в Евросоюзе, причем пересекла ее по израильскому паспорту, хотя до этого всячески отрицала то, что израильский паспорт у нее имеется.

«Почему она сбежала из РФ? – задает риторический вопрос Троицкий. – Арестовали двух ее помощников по обвинению в вымогательстве и шантаже. Причем с жалобой на них выступил не кто-нибудь, а Сергей Чемезов. Сергей Чемезов это один из реальных личных друзей Владимира Путина. Один из крупнейших таких государственных олигархов в Российской Федерации. Глава корпорации "Ростех". Помимо всего прочего, он представляет российский военно-промышленный комплекс, что, как вы понимаете, в ситуации войны с Украиной тем более важно».

При этом Троицкий уверен, что российская оппозиция не примет Собчак за границей, аура, которая создалась вокруг нее, не сулит хорошего к ней отношения. «Ксения в ближайшее время вернется в Российскую Федерацию, – говорит о наиболее вероятном варианте развития событий Артемий Троицкий. – Потому что она буквально член всей этой кремлевско-рублевской элитной путинской тусовки. То есть она своя в доску, но при этом как бы своенравная. За что, собственно говоря, на нее, по всей видимости, и наехали. Она всегда может попроситься обратно, ее, естественно, примут. Для этого, естественно, нужно сначала поторговаться и договориться. Я думаю, со стороны Ксении условие будет одно и простое: чтобы ее не сажали. А со стороны Путина требование будет: хватит, девчонка, чудить. И думаю, что Ксения вполне сможет на это условие пойти».