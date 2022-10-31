В очередной программе «Почтальон» публицист Артемий Троицкий попытался увидеть смысл в «исторической» речи Путина и задумался о том, как будет жить на чужбине Ксения Собчак, сбежавшая из России.
«Почтальон» с Артемием Троицким: Путин и Собчак все равно будут вместе
Троицкий поздравил зрителей и читателей Rus.Postimees с Хеллоуином и пожелал всем здоровья: как физического, так и ментального. И эта рекомендация оказалась весьма кстати, потому что первой темой прошедшей недели, которую анализировал журналист, стало выступление президента РФ Владимира Путина на Валдайском дискуссионном форуме.
«Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что Владимир Владимирович произнесет историческую речь, которую потом будут изучать и цитировать. Но цитировалась одна фраза: "Всем сидеть на попе ровно и не крякать", – напомнил Троицкий. – Известная журналистка Юлия Латынина сказала об этом: "это была речь Гитлера, переведенная на блатную феню". Там было много смешных пассов: например: "а че это вообще такое?" Гопнические выражения засоряли эту историческую речь».
Артемий Троицкий вспомнил, что представительница Евросоюза по имени Набила Насралли сравнила эту речь Путина с творчеством Оруэлла. У него в романе «1984» были выведены формулы двоемыслия. «У Путина уже даже не двоемыслие, а какое-то многомыслие растекающееся. Ну, а формулы, естественно, были такие, что рабство – это свобода, война – это мир. Но и у Путина еще, естественно, ложь – это правда», – подметил Троицкий.
Публицист добавил, что, хотя клуб Валдайский и дискуссионный, но никто, разумеется, с Путиным там не спорил: «В Валдайском клубе с ним не дискутировали просто от страха, потому что, понятное дело, что не для того эту массовку туда зазывали. Ну, а во всем остальном мире никто не собирается с Путиным дискутировать просто потому, что не о чем говорить. Он все время врет. Он не только изгой, подлец, военный преступник, он еще и абсолютно как бы не договороспособный человек. Токсичный в полный рост. Поэтому, конечно же, никаких дискуссий с Путиным не будет».
Вторая тема, о которой решил поговорить Артемий Троицкий в новой программе и всколыхнувшая русскоязычные интернет-просторы – бегство Ксении Собчак за рубеж. Троицкий вспоминает, что дочь мэра Петербурга, пламенно выступавшего за свободу и демократию и умершего в 1996 году при очень мутных обстоятельствах, стала известной в первую очередь в качестве светской львицы. В ночь на 26 октября она пересекла границу из Белоруссии в Литву, оказалась в Евросоюзе, причем пересекла ее по израильскому паспорту, хотя до этого всячески отрицала то, что израильский паспорт у нее имеется.
«Почему она сбежала из РФ? – задает риторический вопрос Троицкий. – Арестовали двух ее помощников по обвинению в вымогательстве и шантаже. Причем с жалобой на них выступил не кто-нибудь, а Сергей Чемезов. Сергей Чемезов это один из реальных личных друзей Владимира Путина. Один из крупнейших таких государственных олигархов в Российской Федерации. Глава корпорации "Ростех". Помимо всего прочего, он представляет российский военно-промышленный комплекс, что, как вы понимаете, в ситуации войны с Украиной тем более важно».
При этом Троицкий уверен, что российская оппозиция не примет Собчак за границей, аура, которая создалась вокруг нее, не сулит хорошего к ней отношения. «Ксения в ближайшее время вернется в Российскую Федерацию, – говорит о наиболее вероятном варианте развития событий Артемий Троицкий. – Потому что она буквально член всей этой кремлевско-рублевской элитной путинской тусовки. То есть она своя в доску, но при этом как бы своенравная. За что, собственно говоря, на нее, по всей видимости, и наехали. Она всегда может попроситься обратно, ее, естественно, примут. Для этого, естественно, нужно сначала поторговаться и договориться. Я думаю, со стороны Ксении условие будет одно и простое: чтобы ее не сажали. А со стороны Путина требование будет: хватит, девчонка, чудить. И думаю, что Ксения вполне сможет на это условие пойти».
Больше подробностей – в видео.