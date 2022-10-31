«Почтальон» с Артемием Троицким: Путин и Собчак все равно вместе

Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Троицкий уверен, что все, что было сказано – это различные вариации любимых тем Оруэлла: война = мир, рабство = свобода, ложь = правда. Именно поэтому всерьез дискутировать с Путиным не будет никто: одним – страшно, большинству – смешно и не о чем.