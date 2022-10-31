Владимир Путин на Валдайском форуме и побег Ксении Собчак из России: публицист Артемий Троицкий проанализирует сегодня значимые события прошедшей недели в очередном выпуске программы «Почтальон».
«Почтальон» с Артемием Троицким: Путин и Собчак все равно вместе
Анонс программы
«Почтальон» с Артемием Троицким: Путин и Собчак все равно вместе
Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Троицкий уверен, что все, что было сказано – это различные вариации любимых тем Оруэлла: война = мир, рабство = свобода, ложь = правда. Именно поэтому всерьез дискутировать с Путиным не будет никто: одним – страшно, большинству – смешно и не о чем.
Ксения Собчак спешно уехала из России после того, как был арестован ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Прогноз Артемия Троицкого – блудное дитя скоро вернется: в Москве она своя, а за границей никому не нужна. Цена вопроса – безусловная лояльность и никаких «двух стульев».
Все подробности вы узнаете в программе «Почтальон».