Экодуки работают вовсю: в Эстонии снизилось количество столкновений с дикими животными

Несмотря на то, что количество застрахованных в ERGO автомобилей постоянно увеличивается, впервые за четыре года наблюдается тенденция снижения числа несчастных случаев, вызванных столкновением с животным. Руководитель отдела по транспортным ущербам ERGO Райдо Орулайд привел в качестве примера сентябрь этого года, когда случаев наезда на животных было почти на половину меньше, чем в прошлом году.

При этом, несмотря на тенденцию уменьшения количества страховых случаев, средние суммы ущерба существенно выросли. «Если в течение первых девяти месяцев 2021 года средняя сумма ущерба составляла примерно 1600 евро, то в этом году она достигла уже 2400 евро, – рассказал Орулайд. – В связи с ростом цен на ремонт транспортных средств и подорожанием запчастей, сегодня суммы ущерба даже в случае небольших вмятин могут достигать 7000 евро».

Статистически самые темные и опасные месяцы еще впереди, в связи с чем Департамент транспорта предпринял на крупнейших шоссе соответствующие превентивные меры. «По всей Эстонии многие проезжие дороги отделены от леса забором, а для диких животных созданы специальные переходы через дорогу. Кроме того, информационные табло на шоссе в темное время показывают предупреждающее сообщение об активном передвижении диких животных, что существенно помогает водителям автомобилей», – добавил представитель Департамента транспорта Эрки Варма.