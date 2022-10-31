В центре Таллинна при пожаре погиб человек

Однако перед этим он сообщил, что в квартире проживает еще один человек. Спасатели проникли в квартиру, полную дыма и пламени, и в 01:43 обнаружили там еще одного жителя, которого передали сотрудникам скорой помощи. К сожалению, его не удалось спасти. Пожар, очаг которого находился в жилой комнате квартиры, был локализован к 02:15 и окончательно потушен в 02:18. Причина возгорания выясняется.