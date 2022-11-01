В августе был опубликован анализ Государственного контроля, который подтвердил, что у государственной системы обучения для взрослых есть масса недостатков. В перечнях курсов есть вызывающие множество вопросов тренинги, которые обещают научить успеху.
«Уроки успешной жизни» для безработных: государство оплачивает сомнительные курсы с примесью псевдонауки
«Хотя Касса по безработице предлагает все больше курсов обучения и на это тратится все больше денег, Касса по безработице не имеет понятия, полезно ли обучение для поиска новой работы, – говорится в отчете. – В течение года после обучения три четверти безработных вернулись на рынок труда, при этом менее половины из них нашли работу, связанную с тем, чему они обучались».
Мы решили посмотреть, есть ли среди курсов, предлагаемых Кассой по безработице (КБ), сомнительные с точки зрения будущего трудоустройства. Учат ли безработных, например, тому, как стать успешными и обучить этому успеху других?
Научись коучингу и супервизии
Смотрим список курсов и фирм-партнеров в разделе «управление и администрирование» (в эстонской версии juhtimine ja haldus) и обнаруживаем фирму Metacode OÜ, которая готовит профессиональных коучей в своем учебном центре Meta Leader. Стоит это недешево: программа «Профессиональный коуч APC» есть в виде курса онлайн, стандарт и VIP. Занятия проходят только на русском языке. В начале года курсы проводились и в Таллинне, но в последнее время КБ предлагает об учение только в Нарве. Курс онлайн на русском языке стоит 790 евро за 320 часов, стандарт стоит 1200 евро за 320 часов. Курс ВИП стоит уже 1750 евро за те же 320 часов.
Что же предлагается за эти деньги безработному или желающему получить новую квалификацию? Вот что организатор пишет о своей программе: «"Профессиональный коуч APC" – это сертификационная, классическая программа подготовки профессиональных коучей, содержащая два уровня сертификации Associated Coach APC и Professional Coach APC. В программу включено обучение системному, индивидуальному, командному, бизнес, трансформационному коучингу. Программа включает в себя: индивидуальный коучинг, ассистирование, супервизию, тренинги по коучингу, практическую работу участников и сертификацию».
Понятных слов тут мало, но попробуем разобраться, кто и чему учит на курсах. Обучение проводится в соответствии со стандартами Association of Professional Coaches (APC) с выдачей сертификата Professional Coach APC.
Сертификация по собственным стандартам
Эту Ассоциацию профессиональных коучей, если говорить по-русски, основали в 2016 году в Эстонии коуч Кирилл Прищенко, Наталья Степаненко и группа выпускников курса по коучингу. Прищенко является президентом этой ассоциации. Он же – учредитель фирмы Metacode OÜ, которая предлагает соответствующее обучение. Таким образом, мы имеем фирму, которая предлагает для профессиональных коучей стандарт и сертификат по своей собственной системе, которую собственник фирмы сам и придумал.
Конечно, это не запрещено, но сомнения в экспертизе Прищенко закрадываются. Проверим, что у коучей центра с образованием. На сайте центра обучения есть дипломы, которые получил основатель и президент ассоциации коучей Прищенко. Видим, что его образование в практической психологии состоит в том, что он «сертифицированный и аккредитованный в ICTA Мастер-тренер нейролингвистического программирования (НЛП), Мастер-практик НЛП. ICTA – это организация, которая выдает дипломы тренерам по НЛП.
Прищенко также имеет от международной ассоциации тренеров и коучей ICTA и своей собственной APC право самому сертифицировать специалистов в области НЛП. Также Прищенко является «Мастером Эннеаграммы». Получив все эти сертификаты, Прищенко учит на своем YouTube-канале, как работать с самооценкой, в чем главный секрет успеха и как запустить «личностный рост».
Образование Прищенко в бизнесе – это степень MBA, полученная в MMU Business School, Edinburgh. В 2015 году он прослушал онлайн по 60 часов «финансового менеджмента», «менеджмента бизнес-процессов», «управления персоналом» и еще семи предметов и стал специалистом, который может научить «стилю успешной жизни», научить «как ставить задачу и достигать любую большую цель» (название видеоурока звучит именно так – прим. ред.), а также как применять гипноз. Гипноз и нейролингвистическое программирование относятся к области психологии, и хотелось бы знать, что у мастера по таким вещам есть профильное образование.
Коуч – не психолог, он учит жить
Ни одного упоминания о дипломе психолога традиционного университета на странице Мастера по НЛП нет. Нет там и ни одного упоминания какого-либо диплома по специальности, не связанной с коучингом. Такая же картина с дипломами прочих ведущих тренеров учебного центра Meta Leader. Все дипломы тренера Натальи Вихаревой, которые представлены на сайте центра, выданы ассоциацией ICTA, то есть такими же коучами по НЛП, как и она сама. Диплома вуза по специальности «психология» там нет.
Тренер Наталья Роговая сейчас значится как лектор курсов по коучингу в Нарве, что предлагает Касса по безработице в этом году. Все ее дипломы, которые представлены на странице центра Meta Leader, выданы либо самим центром Meta Leader, то есть по месту работы Роговой, либо ассоциацией «нейролингвистических программистов» ICTA.
Татьяна Газукина кроме диплома мастера НЛП получила диплом в Эстонско-Американском бизнес-колледже по международным экономическим отношениям. Квалификации психолога у Газукиной тоже нет, но из всех представленных на странице центра тренеров она единственная получила диплом по прикладной специальности, не связанной с НЛП, и училась в традиционном вузе на стационарном отделении. На вопрос о соответствии образования тренеров выполняемым задачам руководитель проектов центра Meta Leader Арго Тоатер пояснил нам, что «у тренеров центра есть соответствующее образование для проведения курсов, проводимых нашим центром».
Однако отсутствие диплома в области психологии у тренеров по нейролингвистическому программированию и гипнозу (!) – еще не самое интересное. Куда интереснее то, что это самое НЛП, дипломы для которого выдает ассоциация коучей, официальная психология не признает и считает псевдонаукой.
В чем достиг успеха Мастер-коуч
Например, доктор психологии, профессор Гарет Родерик-Дэвис в своем исследовании нейролингвистического программирования назвал его «карго-культом в психологии». Родерик-Дэвис пишет, что НЛП — это популярная форма обучения межличностным навыкам и общению. Основатели возникшего в 1970-х годах метода заявляли, что знают, как человек обрабатывает информацию об окружающем мире. Метод быстро зарекомендовал себя как средство общения и как самостоятельная форма психотерапии.
Сегодня НЛП — это большой бизнес с большим количеством курсов, программ личностного развития, терапевтических и образовательных вмешательств. «Однако по прошествии трех десятилетий с момента появления теории до сих пор нет надежного научного обоснования для НЛП, исследователям не удалось установить доказательства его эффективности, которые не были бы анекдотичными».
Кирилл Прищенко к тому же еще и «Мастер Эннеаграммы». Эннеаграмма личности, как гласит Википедия, тоже псевдонаучная концепция типов личности и взаимоотношений между ними: «Модель Эннеаграммы критикуют за допущение субъективных интерпретаций, что осложняет ее научную проверку и валидацию».
Мы обратились к специалистам за консультацией. Несколько практикующих психотерапевтов подтвердили, что относиться всерьез к НЛП и типологии личности не стоит. Наиболее основательно разнес теории НЛП и типологий академик Эстонской академии наук, руководитель кафедры Института психологии Тартуского университета Юри Аллик.
Он назвал НЛП псевдонаучной теорией и мошенничеством, которое обязательно нужно разоблачать. По его словам, люди иногда сами рады обманываться, поэтому популярность подобных теорий не падает. Он пояснил нам, что НЛП – это не единственный бизнес на человеческих проблемах. Есть еще типология личности по Майерс Бриггс (MBTI), которая тоже приносит собственнику этого «мозгоправного бизнеса» миллионы ежегодно, как и НЛП (см. Комментарии).
Как мы уже упоминали, предприятие Metacode OÜ является партнером КБ и проводит обучение в области управления. Более того, это не единственная фирма, которая занимается обучением коучингу и НЛП, сотрудничая с Кассой. Например, компания Meta-Profit OÜ тоже специализируется на НЛП и обучала людей через КБ. Правда, директор компании нам пояснил, что последнее время ученики от Кассы не приходили (см. Комментарий).
Руководитель проектов Meta Leader Арго Тоатер пояснил, что не согласен с определением «псевдонаука». «Важно, что основатели перечисленных направлений не представляли данные методы официальной наукой, – считает Тоатер. – Называть псевдонаукой то, что себя наукой не представляет, неправильно. Наша школа не представляет данные направления научными. По нашему мнению, НЛП и Эннеаграмма являются эффективными инструментами, которые можно использовать на практике и которые работают. Кого-то это может раздражать, а этого уже достаточно, чтобы публично назвать НЛП лженаукой».
На наш вопрос, используют ли сами коучи центра НЛП при обучении, Тоатер ответил: «В основном наши тренеры обучают в форме тренинга. У каждого тренера свой стиль преподавания. Они используют различные методы и формы обучения. Главная цель обучения в нашем центре – это формирование навыка».
Партнером государства стать не сложно
Представитель КБ пояснил, что на сайте центра есть информация о том, кому нужны подобные курсы: тем, кто сам собирается стать коучем, начинающим преподавателям тренингов, руководителям, которые хотят улучшить общение с подчиненными, продавцам и родителям, которые хотят улучшить отношения с детьми. На наш вопрос о том, есть ли у тренеров предприятия высшее образование в соответствующей области (психологии), представитель КБ честно признал, что информацией о квалификации тренеров не располагает, но это и не требуется. Для Кассы важно, чтобы предприятие числилось в регистре образовательных учреждений как оказывающее услуги повышения квалификации.
Вернемся к вопросу о возможном трудоустройстве выпускника курсов для взрослых, о котором говорилось в отчете Госконтроля. На наш вопрос, сколько выпускников стали профессиональными коучами и зарабатывают этим на жизнь, придя на учебу от КБ, Арго Тоатер пояснил, что компания является партнером КБ всего три года. «Обучающее учреждение не несет ответственности за дальнейшее трудоустройство выпускников, поэтому статистики относительно выпускников у нас нет», – уточнил Тоатер.
По данным КБ за 2019–2021 годы Касса профинансировала обучение на курсе профессиональных коучей 13 человек на общую сумму 16 752 евро. Некоторые люди сами оплачивают обучение: в 2021 году оборот фирмы составил 104 599 евро. Зарплата при этом выплачивалась одному сотруднику, он же руководитель фирмы. Бизнес Кирилла Прищенко в самом деле успешен: при обороте чуть выше ста тысяч прибыль составила 44 120 евро!
«Личностный рост и самосовершенствование» Касса по безработице больше не финансирует!
Ответы предоставил отдел по связям с общественностью Министерства образования и науки.
– Как мы должны отнестись к тому, что некоторые коучи и тренеры без профильного образования проводят для безработных курсы, где предлагается повысить квалификацию в области НЛП, а Касса по безработице это оплачивает?
– Сегодня нет единых специфических квалификационных требований к лицам, проводящим курсы для взрослых, поскольку линейка этих курсов очень разнообразна. Однако информация о преподавателях, их квалификации или предыдущем опыте работы должна быть доступна на сайте лица/фирмы, организующей курсы, чтобы учащиеся и заказчики могли оценить соответствие преподавателей своим потребностям. Учащиеся должны иметь возможность ознакомиться с квалификацией преподавателя, чтобы понять, подходит ли им преподаватель, например, со средним образованием. Проект поправок к Закону об обучении взрослых предусматривает также уточнение понятия «педагог для взрослых», так что в будущем преподаватели для взрослых должны будут обладать соответствующей профессиональной компетенцией.
– Министерство как-то контролирует, что именно предлагает тот или иной тренер?
– Всего различных курсов для взрослых в Эстонии более 1300. Курсы и преподавателей министерство проверяет в ходе надзорного процесса и на основании обращений/жалоб.
– Тренинги, которые предлагает Касса по безработице, должны оставаться в рамках официальной науки?
– Эстонская касса по безработице в последние годы усовершенствовала принципы сотрудничества с поставщиками курсов. Касса по безработице больше не финансирует курсы в таких областях, как личностное развитие, парикмахерские и косметические услуги, традиционная и дополнительная медицина и терапия, а также курсы, содержание которых противоречит общественным интересам, социальным ценностям, морали, хорошим манерам или общественному порядку либо не является научно обоснованным.
Профессиональный коуч APC Программа обучения по специальности
Модуль 1. Системные модели коучинга.
Модуль 2. Практика и супервизия индивидуального коучинга.
Модуль 3. Групповой коучинг и командообразование.
Модуль 4. Практика системного коучинга и супервизия группового коучинга.
Модуль 5. Коучинг в бизнесе.
Модуль 6. Трансформационный коучинг на уровне ценностей и убеждений.
Модуль 7. Трансформационный коучинг на уровне личности.
Модуль 8. Маркетинг в коучинге. Интеграция. Сертификация.
Комментарии
Люди часто сами хотят обманываться
ЮРИ АЛЛИК, академик Эстонской академии наук, руководитель отдела Института психологии Тартуского университета
На вопрос о нейролингвистическом программировании ответить легко: это псевдонаучная теория, которая не опирается на какие бы то ни было научные обоснования. В цивилизованном мире НЛП не признан видом терапии, так как ее эффективность никто не подтвердил. При этом профессиональных критических обзоров об НЛП очень много, несмотря на то что теория сама по себе не стоит внимания. Если простыми словами объяснить, что такое НЛП, то это бизнес по продаже воздуха. Любой образованный психолог знает работу доктора Ганса Айзенка об эффективности терапий. Ее основная мысль в том, что недостаточно утверждения, будто в ходе терапии что-то улучшилось, поскольку люди могут естественным образом и сами справляться с проблемами. Работает и «эффект плацебо», то есть человек счастлив уже от того, что им занимаются и на него обратили внимание.
В коучинге важны методы, которые подходят конкретному клиенту
АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ, коуч, тренер по НЛП, руководитель Meta-Profit OÜ
В коучинге или супервизии полезно использовать те методы, которые подходят конкретному клиенту. Чем больше методов в арсенале, тем легче в работе с клиентом. Мы используем набор методов, техник, а не строго придерживаемся рамок, которые могут быть в том или ином (или в только одном!) методе. Что касается признания или непризнания (НЛП наукой – прим. ред.), то в каждом методе есть свои хорошо работающие техники. И если коуч умеет их использовать, то это в итоге работает на клиента. Наша компания была создана в 1996 году, поэтому практически со всеми крупными фирмами – всех не перечислить – мы в тот или иной период времени сотрудничали. Мы являемся партнером Кассы, но в последнее время у нас не было клиентов, которых бы она оплачивала.