«Уроки успешной жизни» для безработных: государство оплачивает сомнительные курсы с примесью псевдонауки

В коучинге или супервизии полезно использовать те методы, которые подходят конкретному клиенту. Чем больше методов в арсенале, тем легче в работе с клиентом. Мы используем набор методов, техник, а не строго придерживаемся рамок, которые могут быть в том или ином (или в только одном!) методе. Что касается признания или непризнания (НЛП наукой – прим. ред.), то в каждом методе есть свои хорошо работающие техники. И если коуч умеет их использовать, то это в итоге работает на клиента. Наша компания была создана в 1996 году, поэтому практически со всеми крупными фирмами – всех не перечислить – мы в тот или иной период времени сотрудничали. Мы являемся партнером Кассы, но в последнее время у нас не было клиентов, которых бы она оплачивала.