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Востоковед ⟩ Три взгляда на Россию в китайских соцсетях

Урмас Хыбепаппель
, Востоковед из Тартуского университета
Три взгляда на Россию в китайских соцсетях
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Урмас Хыбепаппель.
Урмас Хыбепаппель. Фото: Erakogu
  • Китайская пропаганда поддерживает РФ, и поражение России в войне китайцы не считают возможным
  • Но есть и альтернативные нарративы, что оставляет Компартии Китая возможность изменить свою позицию

Китайцы скорее за Россию, но есть и альтернативные нарративы, пишет востоковед Урмас Хыбепаппель  (Тартуский университет).

Начиная с 2014 года государственные СМИ Китая отражают российско-украинский конфликт с позиций России и всячески поддерживают Путина. В основном, правда, на словах. Лозунги о не знающей границ дружбе генсека Компарии Китая Си Цзиньпина и Путина достигли, вероятно, всех мало-мальски информированных китайцев. В свете этого происходящее в Украине не может не беспокоить Си.

Застопорившееся вторжение России в Украину само по себе не столь весомая проблема, чтобы серьезно сказаться на положении Си Цзиньпина. Но если вдруг выяснится, что Россия в своих военно-политических амбициях в Украине провалилась, и народ Китая поймет, что, поддерживая Россию, Си совершил ошибку, поддержка России вместе с маячащими на горизонте проблемами может серьезно подорвать престиж КНР. И тогда окажется важно, какой видят Россию рядовые китайцы.

Идет ли поддержка России, так сказать, от чистого сердца, потому что российские притязания кажутся Китаю справедливыми? Или же дело в прагматичной поддержке, от которой при случае можно отказаться? В поисках ответа на эти вопросы я проанализировал двадцать статей, опубликованных на платформе социальных СМИ «Сегодняшние новости» (JinRi Toutiao) и около двух тысяч комментариев о России. Опубликованный на платформе контент создан ее пользователями. Китайская государственная пропаганда не смогла или же не пожелала навязывать лишь один образ России. Конкурируют три нарратива.

Нарратив первый: победа России неизбежна

Под влиянием государственной пропаганды преобладающее большинство выражает России безусловную поддержку и не считает возможным поражение России. Этот нарратив самый поверхностный, полный всяческих исторических, политических и географических нелепостей. В комментариях фигурируют лозунги: «Победа будет за Россией!» или «Слава Путину!».

Годами в Китае создается образ Путина как непогрешимого руководителя. В социальных сетях звучит восхищение умом Путина, его называют Великим Путиным, выражается уверенность, что Россия побеждает во всех войнах, когда страной руководит автократ. Подчеркивается, что Путин личный друг Си, он стоит в одном ряду с такими диктаторами, как Иван Грозный и Сталин, и продолжает традицию автократии. Поэтому Россия и не может проиграть в этой войне.

Этот детерминистский нарратив одновременно отражает и распространенное среди китайцев убеждение, что большими народами и должны править диктаторы. В пользу несокрушимой победы России говорит ее огромность и характер народа. Русские – народ-борец, это люди, готовые лучше умереть, чем сдаться. К тому же Россия настолько богата и велика, что ни один враг – ни Наполеон, ни Гитлер – не смог покорить её. «Россия стала им могилой», – сказано в одной из статей.

Однако после эскалации конфликта в феврале в социальных сетях Китая стали появляться сомнения. Так ли уж бесспорна победа России? Отдельные комментаторы упрекают Путина в ошибочном расчете, плохой подготовке, заявляют, что «Россия не тигр, а кошка». Тем не менее преобладает поддержка России. Кто-то считает, что Россия еще не проявила своей истинной мощи, что настоящие силы России резервированы для борьбы с США, кто-то полагает, что российские войска просто стараются избегать потерь среди гражданского населения и не причинять чрезмерного ущерба инфраструктуре. Для всех этих комментариев характерно убеждение, что захоти русские, они бы в один день сравняли Украину с землей.

Нарратив второй: враг нашего врага – наш друг

Другой широко распространенный нарратив выражает поддержку России как стратегически важному партнеру. Многие китайцы считают, что фактически война в Украине идет против гегемонии Запада или США, угрожающей как России, так и Китаю. Поэтому Путин заслуживает всяческой поддержки Пекина, ведь если Россия проиграет войну, под угрозой окажутся судьбы всех авторитарных государств. Например: «Нет сомнений в том, что Китай в опасности! США поставили себе целью одним камнем сбить двух птиц – Россию и Китай».

Вера в могущество Путина, бойцовский характер русского народа или обширность территории России в этом нарративе не существенны. Напротив, его несущей эмоцией является страх. «Как только падет Россия, все антиамериканские страны должны встать на колени», – убежден один комментатор. Существует страх, что в случае поражения России США немедленно нападут на Китай, а также, что в будущем Россия станет членом Европейского союза и НАТО, а это угроза северной границе Китая. Страхи и тревоги в социальных сетях Китая питает боязнь ядерной войны и последующей за ней ядерной зимы.

Нарратив третий: Россия как угроза Китаю

Третий нарратив видит в России и начатой ею войне угрозу Китаю. Часть статей и комментариев призывают руководство Китая к уравновешенности, высказывают сомнение в том, надо ли Китаю напрямую поддерживать Россию. Тон задают опасения, что Китай экономически и/или дипломатически связан с Россией и поражение России в Украине может принести Китаю большие экономические и репутационные потери.

Значительно более сильный нарратив видит в России прямую военную угрозу. В свое время царская Россия захватила значительные территории Северо-Восточной Азии, принадлежавшие империи Цинь. Многие китайцы знают об этом. И хотя официальная пропаганда прямо этого не акцентирует, цензоры не удалили серьезные статьи по этой теме и злобные комментарии. КПК не желает, чтобы историческая память о причиненном Россией позоре угасла. Однако из этого не следует, что КПК намерена в ближайшее время вернуть утраченные земли в Восточной Сибири. До присоединения Тайваня к Китаю подобных планов нет. Для этого КПК нуждается в поддержке России.

«Считаете ли вы Россию нашим настоящим другом?» – с явным сарказмом вопрошает один комментатор. Другие прямо говорят, что в интересах Китая упадок России. В отдельных комментариях Россию даже сравнивают с Японией.

Япония в исторической памяти Китая – самый ненавистный враг, виновник гибели миллионов китайцев. Подобное сравнение выставляет Россию в крайне негативном свете. Нередко Россию описывают как страну-захватчицу. Например, «Запад хочет денег, а Россия и Япония хотят наши земли и жизни. Мы должны быть наготове».

Один из признаков негативного образа – это убеждение, что восточно-сибирские территории должны принадлежать Китаю. Политически данный нарратив пока не актуален. В китайских учебниках истории есть карты владений династий Юань и Цинь, где обширные пространства Северо-Восточной Азии входят в состав Китая. В комментариях встречаются призывы вновь присоединить эти территории к Китаю. «Я хотел бы знать, сколько стоит Сибирь», – вопрошает один, многие же прямо подстрекают к вой не: «Вернем все утраченные территории!» В одном из комментариев выражается надежда, что, когда Путин умрет, Россия развалится и Сибирь станет сателлитом Китая.

Три образа России, разумеется, имеют у китайцев разный вес. Явно, что шире всего распространены позиции, представленные официальной пропагандой. В то же время создается впечатление, что КПК не смогла или не захотела ни продвигать какой-то один нарратив, ни устранять нарративы альтернативные, оставляя возможность изменить свою позицию. Таким образом сохраняется вероятность выбрать из имеющихся у народа образов России такой, что на данный момент будет больше всего устраивать КПК. Не следует забывать, что Россия не является союзником Китая. Но в ближайшем будущем официальный образ России, вероятно, не изменится.

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