Востоковед ⟩ Три взгляда на Россию в китайских соцсетях

Годами в Китае создается образ Путина как непогрешимого руководителя. В социальных сетях звучит восхищение умом Путина, его называют Великим Путиным, выражается уверенность, что Россия побеждает во всех войнах, когда страной руководит автократ. Подчеркивается, что Путин личный друг Си, он стоит в одном ряду с такими диктаторами, как Иван Грозный и Сталин, и продолжает традицию автократии. Поэтому Россия и не может проиграть в этой войне.

Этот детерминистский нарратив одновременно отражает и распространенное среди китайцев убеждение, что большими народами и должны править диктаторы. В пользу несокрушимой победы России говорит ее огромность и характер народа. Русские – народ-борец, это люди, готовые лучше умереть, чем сдаться. К тому же Россия настолько богата и велика, что ни один враг – ни Наполеон, ни Гитлер – не смог покорить её. «Россия стала им могилой», – сказано в одной из статей.