Востоковед ⟩ Три взгляда на Россию в китайских соцсетях

Значительно более сильный нарратив видит в России прямую военную угрозу. В свое время царская Россия захватила значительные территории Северо-Восточной Азии, принадлежавшие империи Цинь. Многие китайцы знают об этом. И хотя официальная пропаганда прямо этого не акцентирует, цензоры не удалили серьезные статьи по этой теме и злобные комментарии. КПК не желает, чтобы историческая память о причиненном Россией позоре угасла. Однако из этого не следует, что КПК намерена в ближайшее время вернуть утраченные земли в Восточной Сибири. До присоединения Тайваня к Китаю подобных планов нет. Для этого КПК нуждается в поддержке России.
«Считаете ли вы Россию нашим настоящим другом?» – с явным сарказмом вопрошает один комментатор. Другие прямо говорят, что в интересах Китая упадок России. В отдельных комментариях Россию даже сравнивают с Японией.
Япония в исторической памяти Китая – самый ненавистный враг, виновник гибели миллионов китайцев. Подобное сравнение выставляет Россию в крайне негативном свете. Нередко Россию описывают как страну-захватчицу. Например, «Запад хочет денег, а Россия и Япония хотят наши земли и жизни. Мы должны быть наготове».
Один из признаков негативного образа – это убеждение, что восточно-сибирские территории должны принадлежать Китаю. Политически данный нарратив пока не актуален. В китайских учебниках истории есть карты владений династий Юань и Цинь, где обширные пространства Северо-Восточной Азии входят в состав Китая. В комментариях встречаются призывы вновь присоединить эти территории к Китаю. «Я хотел бы знать, сколько стоит Сибирь», – вопрошает один, многие же прямо подстрекают к вой не: «Вернем все утраченные территории!» В одном из комментариев выражается надежда, что, когда Путин умрет, Россия развалится и Сибирь станет сателлитом Китая.
Три образа России, разумеется, имеют у китайцев разный вес. Явно, что шире всего распространены позиции, представленные официальной пропагандой. В то же время создается впечатление, что КПК не смогла или не захотела ни продвигать какой-то один нарратив, ни устранять нарративы альтернативные, оставляя возможность изменить свою позицию. Таким образом сохраняется вероятность выбрать из имеющихся у народа образов России такой, что на данный момент будет больше всего устраивать КПК. Не следует забывать, что Россия не является союзником Китая. Но в ближайшем будущем официальный образ России, вероятно, не изменится.