Большая галерея ⟩ Более 1800 бутылок: в доме жительницы Эстонии скрывается настоящий мини-музей

«Я пыталась отсортировать их по видам. Водка, сеты. Наверху – виски, затем коньяк, вино, джин, ром», – рассказывает о своей, вероятно, исключительной коллекции Юлле Онкель. Сама она не придает этому особого значения, поскольку знает еще как минимум двух человек в Эстонии, у которых коллекция примерно такого же размера.

Коллекция, состоящая из 1882 сувенирных бутылок с алкоголем, находится в доме Юлле. Поскольку в доме есть свободное место, после ремонта удалось выделить целую комнату для бутылок. Всего за день до приезда журналиста друг мужа Юлле привез из Турции семь бутылок.