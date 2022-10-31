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Большая галерея ⟩ Более 1800 бутылок: в доме жительницы Эстонии скрывается настоящий мини-музей

Тийт Лойм
, репортер
Более 1800 бутылок: в доме жительницы Эстонии скрывается настоящий мини-музей
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У Юлле Онкель в доме есть отдельная комната для коллекции сувенирных бутылок, которые уже 1882 штуки.
У Юлле Онкель в доме есть отдельная комната для коллекции сувенирных бутылок, которые уже 1882 штуки. Фото: Tiit Loim

От Вьетнама до Австралии – коллекция Юлле Онкель насчитывает более 1800 сувенирных бутылок со всего мира. Все они расставлены в витринах в ее доме и занимают целую комнату.

«Я пыталась отсортировать их по видам. Водка, сеты. Наверху – виски, затем коньяк, вино, джин, ром», – рассказывает о своей, вероятно, исключительной коллекции Юлле Онкель. Сама она не придает этому особого значения, поскольку знает еще как минимум двух человек в Эстонии, у которых коллекция примерно такого же размера.

Коллекция, состоящая из 1882 сувенирных бутылок с алкоголем, находится в доме Юлле. Поскольку в доме есть свободное место, после ремонта удалось выделить целую комнату для бутылок. Всего за день до приезда журналиста друг мужа Юлле привез из Турции семь бутылок.

К этому моменту и другие бутылки, принесенные подругами, ждали пока их поставят на подходящее место. Все это небольшие сувенирные напитки. «Теперь я начинаю думать, что места мало. Мои подруги уже спрашивают, кого из детей я собираюсь выгнать из комнаты», – засмеялась Онкель.

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