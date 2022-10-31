В сентябре и октябре Кесклиннаская управа установила в центре города 60 велосипедных стоек.
В центре Таллинна появилось еще 60 велосипедных стоек
В центре Таллинна появилось еще 60 велосипедных стоек
Новые велосипедные стойки ожидают велолюбителей по следующим адресам: ул. Койду, 80; между ул. В. Реймани и ул. Манеэжи напротив цветочного магазина Каннике, ул. Эндла, 4 и ул. Гонсиори, 38.
Кроме того, не мешая пешеходам, велосипеды можно безопасно хранить на Таллиннском автовокзале, на пересечении Тартуского шоссе и ул. Одра, а также на углу ул. Лембиту и Лийвалайа.
По инициативе Кесклиннаской управы в прошлом году на территории города было установлено 30 велосипедных стоек.
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