Чем платить? Школа оказалась в тяжелом положении из-за огромных счетов за электроэнергию

За первые девять месяцев года Тамсалуская гимназия потратила на электроэнергию 34 000 евро. По оценке директора Айви Муста, в последние три месяца потребуется еще 11 500 евро, то есть всего за год 45 500 евро. Это в два раза больше, чем планировалось.