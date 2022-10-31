Тамсалуская гимназия запланировала в этом году 21 500 евро на оплату счетов за электроэнергию. Но печальная правда заключается в том, что при оплате счетов указанная сумма была достигнута уже в июне.
Чем платить? Школа оказалась в тяжелом положении из-за огромных счетов за электроэнергию
Чем платить? Школа оказалась в тяжелом положении из-за огромных счетов за электроэнергию
За первые девять месяцев года Тамсалуская гимназия потратила на электроэнергию 34 000 евро. По оценке директора Айви Муста, в последние три месяца потребуется еще 11 500 евро, то есть всего за год 45 500 евро. Это в два раза больше, чем планировалось.
Из-за высоких цен на электроэнергию придется ли отказаться от чего-то важного? «Конечно, что-то не будет сделано, и мы будем экономить, чтобы покрыть лишние расходы», – сказала Муст.
«Мы ищем решение проблемы вместе с волостной управой», – добавила директор.
Ключевые слова