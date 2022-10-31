По-прежнему лидеры: в октябре инфляция в Эстонии составила 22,4 процента

За Эстонией следует Литва, где, по предварительным данным, инфляция замедлилась с 22,5 до 22 процентов. В Латвии инфляция составляла в сентябре 22 процента, а к октябрю составила 21,8 процента.

Среди тех стран еврозоны, данными по которым располагает Eurostat, самая низкая инфляция зафиксирована во Франции (7,1 процента), за ней следуют Испания (7,3 процента) и Мальта (7,5 процента).