Согласно экспресс-оценке Eurostat, годовая инфляция в еврозоне ускорилась в октябре с 9,9 до 10,7 процента, в Эстонии она ориентировочно упала с 24,1 до 22,4 процента, что по-прежнему является самым высоким показателем инфляции в еврозоне.
По-прежнему лидеры: в октябре инфляция в Эстонии составила 22,4 процента
По-прежнему лидеры: в октябре инфляция в Эстонии составила 22,4 процента
За Эстонией следует Литва, где, по предварительным данным, инфляция замедлилась с 22,5 до 22 процентов. В Латвии инфляция составляла в сентябре 22 процента, а к октябрю составила 21,8 процента.
Среди тех стран еврозоны, данными по которым располагает Eurostat, самая низкая инфляция зафиксирована во Франции (7,1 процента), за ней следуют Испания (7,3 процента) и Мальта (7,5 процента).
Сильнее всего росту инфляции в еврозоне способствовал 41,9-процентный рост цен на энергоносители. За ним следовал рост цен на продукты питания, напитки и табачные изделия (13,1 процента), рост цен на промышленные товары (6 процентов) и рост цен на услуги (4,4 процента). Рост всех этих показателей ускорился по сравнению с сентябрем.