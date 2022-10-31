Слой искусственного снега на трассах парка Тяхтвере будет в два раза тоньше, чем обычно

«При обсуждении городского бюджета на повестке дня был и вопрос производства искусственного снега. Было принято решение, что эти лыжные трассы все же будут. Но слой снега мы сделаем более тонким. Если обычно толщина слоя составляла 60-70 см, то теперь она составит 30 см», – сказала заведующая муниципальным учреждением Tartu Sport Эве Лилль.