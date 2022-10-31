В нынешний зимний сезон в целях экономии электроэнергии слой искусственного снега на лыжных трассах тартуского парка Тяхтвере будет тоньше, чем обычно, пишет rus.err.
Слой искусственного снега на трассах парка Тяхтвере будет в два раза тоньше, чем обычно
Слой искусственного снега на трассах парка Тяхтвере будет в два раза тоньше, чем обычно
«При обсуждении городского бюджета на повестке дня был и вопрос производства искусственного снега. Было принято решение, что эти лыжные трассы все же будут. Но слой снега мы сделаем более тонким. Если обычно толщина слоя составляла 60-70 см, то теперь она составит 30 см», – сказала заведующая муниципальным учреждением Tartu Sport Эве Лилль.
Ранее rus.err.ee сообщал, что центры лыжного спорта Юго-Востока Эстонии готовятся к предстоящему сезону и, несмотря на высокую стоимость электричества, не намерены отказываться от производства искусственного снега для трасс.
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