Эстонская сборная по киберспорту превзошла себя и выиграла 2,5 млн долларов

Сезон команды Team Secret был весьма средним; допуск на The International Dota 2 этого года был выкуплен в последнюю минуту. Puppey также является обладателем рекорда: теперь он участвовал во всех соревнованиях The International.

В финале наша команда со счетом 0:3 проиграла команде Tundra, которые получили призовые в объеме 8,5 млн долларов США. В начале следующего года стартует сезон Dota Pro Circuit, на который команды Tundra и Secret выйдут друг против друга в статусе фаворитов.