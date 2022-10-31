Эстонский киберспортсмен Клемент «Puppey» Иванов вместе со своей командой Team Secret завоевал второе место на игровом турнире The International Dota 2. Призовой фонд турнира составил 14 млн долларов. Призовые нашей команды составили почти 2,5 млн долларов США.
Эстонская сборная по киберспорту превзошла себя и выиграла 2,5 млн долларов
Эстонская сборная по киберспорту превзошла себя и выиграла 2,5 млн долларов
Сезон команды Team Secret был весьма средним; допуск на The International Dota 2 этого года был выкуплен в последнюю минуту. Puppey также является обладателем рекорда: теперь он участвовал во всех соревнованиях The International.
В финале наша команда со счетом 0:3 проиграла команде Tundra, которые получили призовые в объеме 8,5 млн долларов США. В начале следующего года стартует сезон Dota Pro Circuit, на который команды Tundra и Secret выйдут друг против друга в статусе фаворитов.
32-летний уроженец Тарту Puppey – первый эстонский киберспортсмен, который принес нашей стране известность в этом виде спорта. В течение своей более чем десятилетней карьеры он выиграл множество соревнований, в том числе и кубок The International.
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