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На эстонской границе развернули большое количество людей

rus.postimees.ee
На эстонской границе развернули большое количество людей
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Погранпункт Койдула.
Погранпункт Койдула. Фото: Arved Breidaks

В минувшие выходные на юго-восточных погранпунктах Эстонии не было пропущено в страну большое количество иностранных граждан, говорится в сводке Лыунаской префектуры. 

В пятницу, 28 октября, на юго-восточных пограничных пунктах не впустили в страну шесть граждан Российской Федерации, у которых не было оснований для въезда в Шенгенскую зону. Им был выдан запрет на въезд, и они вернулись в Россию.

29 октября въезд в страну не был разрешен двум гражданам Украины. Они уже некоторое время жили в России, поэтому не считаются военными беженцами и им не разрешили пересечь границу. Им был выдан запрет на въезд и их отправили обратно в Российскую Федерацию.

В тот же день на погранпункте Лухамаа был запрещен въезд в страну гражданину Молдовы, чьи заявления относительно цели поездки были недостоверными. Ему был выдан запрет на въезд и он был отправлен обратно в Российскую Федерацию.

30 октября на погранпункте Койдула был развернут гражданин РФ, у которого не было оснований для въезда в Шенгенскую зону.

Вчера, 31 октября, пограничники обнаружили, что виза гражданина Украины, прибывшего на погранпункт Лухамаа, фальшивая. Украинца задержали, в его отношении начато производство.

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