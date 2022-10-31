На эстонской границе развернули большое количество людей

В пятницу, 28 октября, на юго-восточных пограничных пунктах не впустили в страну шесть граждан Российской Федерации, у которых не было оснований для въезда в Шенгенскую зону. Им был выдан запрет на въезд, и они вернулись в Россию.

29 октября въезд в страну не был разрешен двум гражданам Украины. Они уже некоторое время жили в России, поэтому не считаются военными беженцами и им не разрешили пересечь границу. Им был выдан запрет на въезд и их отправили обратно в Российскую Федерацию.

В тот же день на погранпункте Лухамаа был запрещен въезд в страну гражданину Молдовы, чьи заявления относительно цели поездки были недостоверными. Ему был выдан запрет на въезд и он был отправлен обратно в Российскую Федерацию.

30 октября на погранпункте Койдула был развернут гражданин РФ, у которого не было оснований для въезда в Шенгенскую зону.