Задержан житель Латвии, предоставлявший доступ к запрещенным российским телеканалам

Задержанный занимался распространением запрещенных в Латвии телеканалов за вознаграждение. Нарушитель 1970 года рождения ранее в поле зрения полиции не попадал. Полиция пресекла доступ клиентов задержанного к услугам нелегального телевидения.

В ходе расследования выяснилось, что на протяжении длительного времени задержанный, не зарегистрированный в качестве поставщика телевизионных услуг в Национальном совете по электронным СМИ (NEPLP) или в другом надзорном органе Европейского союза, занимался установкой запрещенного в Латвии телевидения и предоставлял нелицензионные услуги, обеспечивающие доступ к российским пропагандистским каналам, которые согласно решениям NEPLP запрещены в Латвии.

После задержания жителя Елгавы было проведено семь обысков, в ходе которых полиция изъяла приемники телесигнала, кодовые карты, считыватели кодовых карт и другие устройства, имеющие важное значение в качестве доказательств в уголовном процессе.