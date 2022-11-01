Леннарт Вийкмаа уходит из правления TLT: руководителей будет двое

Председатель совета TLT Лаури Лаатс отметил, что в качестве члена правления Леннарт Вийкмаа курировал в числе прочего сферы ИТ и электротранспорта, ранее он долгое время работал в сфере логистики, транспорта, внутренней безопасности и ИТ-сфере.

«Благодарим Леннарта Вийкмаа за его вклад в развитие нашего предприятия за последние четыре года. Вийкмаа активно помогал в разработке долгосрочной стратегии развития предприятия, решал повседневные вопросы, связанные с общественным транспортом, участвовал в процессе автоматизации, в том числе развивал систему госзакупок, сделав ее прозрачной», – сказал председатель совета TLT Лаури Лаатс.

По словам Лаатса, члены совета предприятия также решили, что в руководстве TLT останется два члена правления.

«Совет предприятия обсудил отставку члена правления и принял решение, что в дальнейшем рабочие обязанности можно будет распределить между двумя членами правления. Мы должны учесть сокращение расходов в текущей экономической ситуации, так как резкий скачок цена на топливо и электричество оказал большое влияние на предприятие», – сказал Лаатс, добавив также, что возможно в будущем третий член правление может появиться.

Согласно трудовому договору, Леннарту Вийкмаа будет выплачена зарплата за два с половиной месяца, а также будет компенсирован неиспользованный отпуск. После ухода Леннарта Вийкмаа, в правлении TLT останутся Кайдо Падар и Андрей Новиков.