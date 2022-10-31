В обнародованном в понедельник решении Государственный суд заявил, что нормы закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS), позволившие правительству во время эпидемии коронавируса ввести обязательный сертификат вакцинации, не противоречат конституции.
Госсуд: коронавирусные ограничения не противоречат конституции
Коллегия конституционного надзора отметила, что требование сертификата ограничивало ряд основных прав, но ограничения подобного рода могут быть в принципе необходимы для выполнения возложенного на государство конституцией обязательства защищать жизнь и здоровье людей от опасного инфекционного заболевания.
В мае и сентябре прошлого года правительство издало два распоряжения на основе NETS, чтобы ограничить распространение коронавируса. Первым были введены карантинные требования для заболевших или имевших тесный контакт, а вторым установлены ограничения на многие виды деятельности в общественных местах.
Эти постановления предусматривали, что совершеннолетние лица с так называемым сертификатом о вакцинации или COVID-паспортом, привитые или перенесшие заболевание в предшествующие 180 дней, освобождаются от ограничений.
52 человека и три компании подали жалобы в административный суд, в котором было установлено, что приказы неконституционно ограничивают их права. Людей, подавших жалобу, объединяло то, что у них не было COVID-паспортов. Однако компании, занимающиеся кейтерингом и обучением вождению, считали, что требование наличия сертификата и их обязанность проверять его ограничивают свободу бизнеса.
Решением, опубликованным 31 мая этого года, административный суд удовлетворил жалобы и просил Госсуд признать требования NETS в этой связи неконституционными.
По мнению суда первой инстанции, нормы были недостаточно точными и четкими, не определяли пределы деятельности исполнительной власти. По мнению административного суда, серьезные ограничения основных прав, предусмотренные в правилах, должны были быть установлены законом, а не государственным правовым актом.
Конституционный надзор и рассмотрение жалоб по основному судебному делу проходят отдельно друг от друга. Это значит, что решение, принятое административным судом 31 мая, может быть оспорено в окружном суде в течение 30 дней после сегодняшнего решения госсуда. Коллегия считает, что нормы NETS соответствовали конституции, но пропорциональность постановления правительства может быть оценена окружным судом при рассмотрении основного дела, если правительство подаст апелляцию.