Госсуд: коронавирусные ограничения не противоречат конституции

Коллегия конституционного надзора отметила, что требование сертификата ограничивало ряд основных прав, но ограничения подобного рода могут быть в принципе необходимы для выполнения возложенного на государство конституцией обязательства защищать жизнь и здоровье людей от опасного инфекционного заболевания.

В мае и сентябре прошлого года правительство издало два распоряжения на основе NETS, чтобы ограничить распространение коронавируса. Первым были введены карантинные требования для заболевших или имевших тесный контакт, а вторым установлены ограничения на многие виды деятельности в общественных местах.

Эти постановления предусматривали, что совершеннолетние лица с так называемым сертификатом о вакцинации или COVID-паспортом, привитые или перенесшие заболевание в предшествующие 180 дней, освобождаются от ограничений.

52 человека и три компании подали жалобы в административный суд, в котором было установлено, что приказы неконституционно ограничивают их права. Людей, подавших жалобу, объединяло то, что у них не было COVID-паспортов. Однако компании, занимающиеся кейтерингом и обучением вождению, считали, что требование наличия сертификата и их обязанность проверять его ограничивают свободу бизнеса.

Решением, опубликованным 31 мая этого года, административный суд удовлетворил жалобы и просил Госсуд признать требования NETS в этой связи неконституционными.

По мнению суда первой инстанции, нормы были недостаточно точными и четкими, не определяли пределы деятельности исполнительной власти. По мнению административного суда, серьезные ограничения основных прав, предусмотренные в правилах, должны были быть установлены законом, а не государственным правовым актом.