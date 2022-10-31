Михкель Нестор: потребителей действия центробанка пока не напугали

Сентябрьские финансовые показатели розничных компаний показывают, по крайней мере на первый взгляд, что спад, который уже давно ожидался, в итоге наступил. А именно, розничные продажи в постоянных ценах по сравнению с прошлым годом снизились на шесть процентов. Снижение потребления ожидалось уже давно.

Позиции розничной торговли сильны, несмотря на спад

С мая инфляция в Эстонии превышает 20 процентов годовых, что должно установить четкий предел покупательной способности домохозяйств. Кроме того, дикая инфляция привела чувство уверенности потребителя в состояние свободного падения. В последний раз люди так беспокоились об экономической ситуации в 1994 году!

Исторически сложилось так, что динамика чувства уверенности потребителя находится в сильной корреляции с розничными продажами, что наводит на мысль о продолжении спада розничных продаж в ближайшие месяцы.

Однако, по крайней мере на данный момент, объявлять коллапс преждевременно. Не стоит забывать, что произошло в сентябре 2021 года и с чем мы сравниваем текущие цифры. Это покупательское ралли, вызванное реформой второй пенсионной ступени!