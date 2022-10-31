Потребление домохозяйств вопреки всему остается активным, что вынуждает центральный банк повышать процентную ставку. Однако значительно лучшее воздействие на инфляцию оказывает кратковременное снижение цен на природный газ, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Михкель Нестор: потребителей действия центробанка пока не напугали
Сентябрьские финансовые показатели розничных компаний показывают, по крайней мере на первый взгляд, что спад, который уже давно ожидался, в итоге наступил. А именно, розничные продажи в постоянных ценах по сравнению с прошлым годом снизились на шесть процентов. Снижение потребления ожидалось уже давно.
Позиции розничной торговли сильны, несмотря на спад
С мая инфляция в Эстонии превышает 20 процентов годовых, что должно установить четкий предел покупательной способности домохозяйств. Кроме того, дикая инфляция привела чувство уверенности потребителя в состояние свободного падения. В последний раз люди так беспокоились об экономической ситуации в 1994 году!
Исторически сложилось так, что динамика чувства уверенности потребителя находится в сильной корреляции с розничными продажами, что наводит на мысль о продолжении спада розничных продаж в ближайшие месяцы.
Однако, по крайней мере на данный момент, объявлять коллапс преждевременно. Не стоит забывать, что произошло в сентябре 2021 года и с чем мы сравниваем текущие цифры. Это покупательское ралли, вызванное реформой второй пенсионной ступени!
Поэтому гораздо актуальнее оценить, как изменились показатели розничной торговли по сравнению с прошлым месяцем, августом. С учетом сезонных факторов и с поправкой на количество рабочих дней, продажи снизились и в месячном исчислении, но всего на один процент. И в секторе розничной торговли август выглядел очень убедительно. Это показывает, что домохозяйства каким-то чудом все еще способны игнорировать гравитацию и успешно справляться с инфляцией в 24 процента.
Большим подспорьем в этом служит сильный рынок труда. По данным Налогового департамента, средняя заработная плата в сентябре этого года была на 12 процентов выше, чем годом ранее, а общий фонд оплаты труда благодаря росту занятости повысился даже на 15 процентов.
Но, конечно, даже столь значительного роста доходов недостаточно для покрытия нынешних расходов. Поэтому домохозяйства уже несколько месяцев пытаются поддержать уровень потребления за счет сбережений. К счастью, за последние годы их успели накопить. При этом интересно, что летом свободные деньги физических лиц в банках три месяца подряд сокращались, а в сентябре объем банковских вкладов снова стал расти. Таким образом, денег на потребление вроде бы пока хватает.
Центральный банк контролирует потребление
Активное, вопреки всему, потребление наблюдается и во многих других странах еврозоны. Но без сокращения потребления инфляцию не остановить. Отчасти по этой причине Европейский центральный банк на предстоящей неделе решил еще раз повысить основные процентные ставки на 0,75%.
Это увеличение Euribor привело к повышению прогнозируемой фиксированной процентной ставки по вкладам до 1,5% – самого высокого уровня с 2009 года. При этом центробанк очень ясно дал понять, что такое резкое повышение процентных ставок будет еще некоторое время повторяться.
По оценкам SEB, к концу следующего года Euribor вырастет до 2,75%. Такого же мнения придерживаются финансовые рынки, где фьючерсные сделки прогнозируют трехмесячную ставку Euribor почти в 2,8%.
Для жителей Эстонии, взявших кредит на жилье, это означает, что вместе с банковской маржой проценты по жилищному кредиту будут составлять почти 5%. При больших непогашенных суммах это значительная нагрузка, которая начнет уже всерьез ограничивать потребительские возможности домохозяйств. Что как раз и входит в цели Европейского центрального банка.
Хотя основным виновником инфляции в Европе продолжает оставаться энергетика, рост цен на энергию передается и тем секторам, где он не имеет прямого влияния. Таким образом, у центрального банка нет другого выбора, кроме как перекрыть краны и надеяться, что в условиях сокращения спроса компании не смогут и дальше повышать цены.
Снижение цен на природный газ приносит временное облегчение
В то же время ясно, что воздействие повышения процентных ставок центральным банком будет проявляться с большим запозданием. Гораздо более эффективное смягчение инфляции может принести ее главный виновник – энергетика.
Примечательно, что в Европе цены на природный газ за последнюю неделю или две упали до уровня, в последний раз отмеченного в июне 2021 года, то есть задолго до войны в Украине. В последние дни один МВт-ч природного газа на рынке Амстердама торговался на уровне 30–40 евро. Действительно, бывали времена, когда природный газ стоил 10 евро, но ведь совсем недавно его цена достигала 300 евро.
Опасения по поводу нехватки энергии вынудили европейские страны активно запасать природный газ, а потребителей, из-за дороговизны, – сокращать его потребление. В результате совокупного воздействия этих двух мер прогнозы о том, что к зиме в Европе запас природного газ будет израсходован, выглядит маловероятными.
Поэтому и уровень цен стал значительно более приемлемым. Удешевление газа означает удешевление электроэнергии – производственного ресурса для всех других сфер жизни. Если такой уровень цен сохранится сравнительно надолго, это наверняка приведет к охлаждению инфляции.
Но как долго продержится текущий уровень цен, прогнозировать, конечно, не решусь. Зима еще не наступила, а крепкие морозы могут снова поднять цену очень высоко. Разумеется, в долгосрочной перспективе нынешние запасы природного газа проблемы не решат – без российских энергоносителей уже в ближайшие зимы в Европе возникнет дефицит топлива. Сегодня Европе помог пополнить запасы газа отказ стран Восточной Азии от дорогого СПГ, но так будет не всегда. С восстановлением экономики того же Китая спрос на природный газ может взвинтить цены до небывалых высот.