Портал Dirtffish опубликовал список гонщиков, которые выиграли гонки чемпионата мира с одним штурманом. В этом списке упоминаются Отть Тянак и Маркко Мяртин.
Смотрите, в чем еще Тянак номер один
В список отобрали всех гонщиков, которые выиграли более одной гонки чемпионата мира, и сделали это с одним и тем же штурманом.
«История Маркко Мяртина и Майкла Парка в WRC рассказывает о нереализованном потенциале, принимая во внимание трагическую аварию, унесшую жизнь Парка в 2005 году на гонке Великобритании», — написал портал о Мяртине. Вместе гонщик и его штурман выиграли в общей сложности пять этапов Кубка мира по ралли.
Вторым эстонцем в списке стал Отть Тянак, который на протяжении своей карьеры в разные годы ездил с четырьмя штурманами, но именно с Мартином Ярвеоя он одержал свои 17 побед. Он назван самым успешным действующим гонщиком.
На втором месте в этом зачете Калле Рованперя, который с Йонне Халттуненом выиграл восемь гонок чемпионата мира. Из действующих гонщиков больше в список не вошел никто.
Все гонщики списка:
Ахим Уормболд, Йогиндер Сингх, Бруно Саби, Ингвар Карлссон, Микаэль Эрикссон, Кенджиро Шинозука, Матс Йонссон, Филипп Бугальски, Тимо Мякинен, Мишель Мутон, Франсуа Делекур, Маркко Мяртин, Крис Меке, Бернар Дарнич, Жиль Паницци, Калле Рованперя, Ричард Бернс , Петтер Солберг, Микко Хирвонен, Яри-Матти Латвала, Отть Тянак, Маркку Ален, Маркус Гронхольм.