Смотрите, в чем еще Тянак номер один

В список отобрали всех гонщиков, которые выиграли более одной гонки чемпионата мира, и сделали это с одним и тем же штурманом.

«История Маркко Мяртина и Майкла Парка в WRC рассказывает о нереализованном потенциале, принимая во внимание трагическую аварию, унесшую жизнь Парка в 2005 году на гонке Великобритании», — написал портал о Мяртине. Вместе гонщик и его штурман выиграли в общей сложности пять этапов Кубка мира по ралли.

Вторым эстонцем в списке стал Отть Тянак, который на протяжении своей карьеры в разные годы ездил с четырьмя штурманами, но именно с Мартином Ярвеоя он одержал свои 17 побед. Он назван самым успешным действующим гонщиком.

На втором месте в этом зачете Калле Рованперя, который с Йонне Халттуненом выиграл восемь гонок чемпионата мира. Из действующих гонщиков больше в список не вошел никто.