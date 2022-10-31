Как показал опрос, проведенный по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut фирмой Norstat Eesti AS, 59 процентов граждан с правом голоса не поддерживают недавнее высказывание Марта Хельме о войне в Украине, но среди сторонников EKRE с ним согласны 64 процента.
Высказывание Хельме о войне в Украине не поддерживают 59 процентов граждан
В интервью, опубликованном ERR 26 октября, вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил, что партия ни за Россию, ни за Украину, а за мир. Это вызвало критику со стороны представителей всех остальных крупных партий. НКО Ühiskonnauuringute Instituut провел опрос, чтобы выяснить отношение к позиции Хельме в обществе в целом.
Респондентов просили ответить на вопрос: «Март Хельме сказал ERR на русском языке: "Мы считаем, что самый лучший выход – это мирный договор, как бы сложно это ни было для обеих сторон – так люди хотя бы не будут погибать. Мы не за Россию и не за Украину, мы за мир". Согласны ли вы с позицией Хельме?» 59 процентов респондентов ответили «Скорее нет» или «Нет», 33 процента ответили «Да» или «Скорее да», а девять процентов ответили «Не знаю».
Если в целом избиратели не согласны с позицией Хельме, среди сторонников EKRE ее поддерживают 64 процента, а среди сторонников Центристской партии 63 процента. Среди сторонников Социал-демократической партии ее поддержали 15 процентов, среди сторонников «Ээсти 200» 11 процентов, среди сторонников Партии реформ восемь процентов, а среди сторонников «Отечества» семь процентов.
Среди эстонцев с позицией согласны 23 процента и не согласны 68 процентов. Среди респондентов других национальностей ее поддерживают 77 процентов и не поддерживают 16 процентов.
У респондентов также спрашивали «Считаете ли вы, что Украина должна заключить перемирие с Россией, если это будет означать значительные уступки со стороны Украины?» 17 процентов ответили «Да» или «Скорее да», 74 процента «Скорее нет» или «Нет», а десять процентов ответили «Не знаю».
Перемирие любой ценой активнее всего поддерживают сторонники Центристской партии (41 процент за и 45 процентов против). Среди сторонников EKRE перемирие любой ценой поддерживают 22 процента, а 67 процентов против.
Преобладающее большинство сторонников остальных партий не считают, что Украина должна заключить перемирие с Россией любой ценой – «Скорее нет» или «Нет» ответили 92 процента сторонников Партии реформ, 92 процента сторонников «Отечества», 87 процентов сторонников «Ээсти 200» и 83 процента сторонников соцдемов.
Среди эстонцев такое перемирие поддерживают девять процентов, а 84 процента настроены против. Среди респондентов других национальностей перемирие поддерживает 51 процент, а 29 процентов против.
Респондентов также просили указать, поддерживают они в этой войне Украину или Россию. 79 процентов респондентов сообщили, что поддерживают Украину, 15 процентов – никого, а 3,1 процента Россию. Только среди избирателей Центристской партии доля сторонников Украины составляет менее 50 процентов (46 процентов). Среди избирателей остальных крупных партий преобладающее большинство заявило, что поддерживает Украину.
Среди эстонцев 90 процентов поддерживают Украину, семь процентов никого, а 1,4 процента Россию. Среди респондентов других национальностей 26 процентов поддерживают Украину, 50 процентов никого, а 10,6 процента Россию.
Как показал опрос, хотя большинство избирателей EKRE поддерживают позицию Марта Хельме, это не значит, что, по их мнению, Украина должна любой ценой заключить перемирие с Россией, то есть пойти на существенные уступки ради мира. Кроме того, большинство избирателей EKRE поддерживают в данной войне Украину.
Опрос Norstat прошел 27-28 октября онлайн, в нем приняли участие 1002 респондента – граждане Эстонии в возрасте от 18 лет.