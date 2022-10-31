Высказывание Хельме о войне в Украине не поддерживают 59 процентов граждан

В интервью, опубликованном ERR 26 октября, вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил, что партия ни за Россию, ни за Украину, а за мир. Это вызвало критику со стороны представителей всех остальных крупных партий. НКО Ühiskonnauuringute Instituut провел опрос, чтобы выяснить отношение к позиции Хельме в обществе в целом.

Респондентов просили ответить на вопрос: «Март Хельме сказал ERR на русском языке: "Мы считаем, что самый лучший выход – это мирный договор, как бы сложно это ни было для обеих сторон – так люди хотя бы не будут погибать. Мы не за Россию и не за Украину, мы за мир". Согласны ли вы с позицией Хельме?» 59 процентов респондентов ответили «Скорее нет» или «Нет», 33 процента ответили «Да» или «Скорее да», а девять процентов ответили «Не знаю».

Если в целом избиратели не согласны с позицией Хельме, среди сторонников EKRE ее поддерживают 64 процента, а среди сторонников Центристской партии 63 процента. Среди сторонников Социал-демократической партии ее поддержали 15 процентов, среди сторонников «Ээсти 200» 11 процентов, среди сторонников Партии реформ восемь процентов, а среди сторонников «Отечества» семь процентов.

Среди эстонцев с позицией согласны 23 процента и не согласны 68 процентов. Среди респондентов других национальностей ее поддерживают 77 процентов и не поддерживают 16 процентов.