Матери выгорают: «Я чувствую, что не состоялась как мать и подвела весь мир!»

ПИРЕТ (24 ГОДА) вспоминает, сколько она плакала в первые месяцы жизни ребенка. «Например, мы с мужем привыкли вместе ходить в продуктовый магазин, а когда он уходил один, то это доводило меня до слез», – рассказывает Пирет, ребенку которой сейчас уже год. О приступах плача услышала родственница Пирет, которая ее успокоила и сказала, что слезы, особенно вначале, – это нормально. В эмоциональном плане ситуация усложнилась, когда ребенок начал поворачиваться и передвигаться. Пирет чувствовала, что она теряет контроль над ситуацией. Как и другие матери, Пирет считает, что ей тоже нужно больше времени на себя. Острее всего это чувствуется в самые тяжелые дни – когда ты не выспалась, ребенок капризничает, а тебе нужно перестирать все белье и убраться в квартире. Но Пирет не спешит показывать свои чувства. По словам женщины, это идет из ее детства – в их семье тоже не было принято демонстрировать чувства. Даже своему партнеру Пирет не всегда признавалась, что плакала. Пирет считает, что о выгорании матерей говорят очень мало. «Какая статья мне ни попадется, так в ней непременно будет написано о том, как это прекрасно – быть матерью и сидеть дома с ребенком. Я этому не верю. Социальные сети имеют разрушительный эффект». Не менее деструктивными Пирет считает группы в Facebook, в которых матери рассказывают о развитии и успехах своих детей. Этим они как бы задают некие стандарты. «И тогда ты удивляешься, почему твой ребенок до сих пор всего этого не делает, хотя в глубине души и понимаешь, что всему свое время. Надеюсь, что через несколько лет я оглянусь на это время и посмеюсь, утешив себя, что впереди еще пубертатный период».