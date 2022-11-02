Матери выгорают: «Я чувствую, что не состоялась как мать и подвела весь мир!»

КАТАРИНА (27 ЛЕТ) – мать годовалого ребенка, с подросткового возраста с переменным успехом борется с депрессией и тревогой. Хотя после родов все и казалось очень радужным, вскоре пришло осознание того, что ребенок плохо спит. «Бывало, что за ночь он просыпался по 15 раз. Я не могла спать дольше 30-45 минут подряд, и так продолжалось восемь месяцев», – вспоминает Катарина. Женщина долгое время пыталась убедить себя в том, что с ней все в порядке, что это обычное переутомление. Когда ребенку исполнился год, Катарина подумала, что, может быть, ей поможет выход на работу. Но это не решило ее проблем, в итоге она обратилась к врачу. На терапии Катарина узнала, что даже истощение можно измерить. Показатели, отражающие ее психическое здоровье, были низкими, а утомляемость достигла того уровня, при котором, по словам психолога, появились симптомы расстройства личности. На вопрос, рассказывала ли она о своем состоянии близким, Катарина ответила, что не особо. «Состояние выгорания очень странное. С одной стороны, бесконечное счастье и радость – у меня есть ребенок! Я ведь с самого детства хотела стать мамой. Мечтала, что у меня будет муж, который полностью выкладывается, понимает и поддерживает. И вот, когда я это получила, приходится смотреть правде в глаза – желания исполнились, поддержку получаю, но с жизнью я не справляюсь. Эти ожидания, которые я возложила на саму себя, это чувство, что я всех подвела, – я же сама этого хотела, почему у меня ничего не получается? Негативный внутренний диалог – самый разрушительный. При этом ты не понимаешь, в какой момент свернула не туда».