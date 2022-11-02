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Матери выгорают: «Я чувствую, что не состоялась как мать и подвела весь мир!»

Кертту Кирьянен
, Репортер
Матери выгорают: «Я чувствую, что не состоялась как мать и подвела весь мир!»
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Фото: ЙОХАН ЭЛЬМ
  • Считается, что молодые мамы должны светиться от счастья, но они все чаще сталкиваются с выгоранием
  • Снимки счастливых матерей в интернете и романтизация материнства оказывают разрушительное действие
  • Зачастую впавшая в депрессию молодая мать не хочет рассказывать о своих трудностях близким

С матерями, испытывающими подобные симптомы, работает семейный консультант и психолог-педагог Мерилин Мандель – лектор портала Peaasi.ee и автор книги «Да, дети!».

«Таких женщин сотни и сотни. На первый взгляд выгорание от депрессии трудно отличить, к тому же одно часто сопутствует другому, – рассказывает Мандель. – Непросто вести какую-то статистику, но я осмелюсь предположить, что с этой темой знакома как минимум половина матерей, состоящих в гетеросексуальных отношениях».

По словам Мандель, к выгоранию приводит постоянная чрезмерная требовательность к себе, общественные ожидания, что мать – это самоотверженный супергерой, а также навязывание чувства благодарности и наслаждения, потому что «ведь скоро ты будешь скучать по этим временам».

«Например, мамы мне часто пишут, что очень любят своего ребенка, но иногда просто хочется побыть некоторое время в одиночестве – любовь ведь не означает, что ты должен сутки напролет смотреть в глаза любимому человеку и гладить его по голове», – рассказывает Мандель.

По ее словам, матери очень боятся, что посторонний человек может подумать, будто они не испытывают перманентного наслаждения от своей роли. А если кто-то решится и честно признается, что у него иногда руки опускаются, то многие вздохнут с облегчением: наконец-то молодые мамы могут поделиться своими настоящими чувствами в безопасной и непредвзятой среде.

Матери должны светиться от счастья

Насколько распространено эмоциональное выгорание среди матерей, и многие ли обращаются за помощью?

«Обращаются все чаще и чаще, – рассказывает заведующая акушерским отделением семейного центра женской клиники Тартуского университета Маррит Канна. В обществе бытует мнение, что все молодые мамы должны светиться от счастья. Усталая, подавленная, изолированная от общественной жизни мать не вписывается в идеальную картину». По словам врача, социальные сети искажают повседневную жизнь, изображая ее идеальной. «Именно страх перед общественным мнением мешает матерям в депрессии обращаться за помощью», – говорит Канна.

Маррит Канна.
Маррит Канна. Фото: личный архив

Благодаря рождению и воспитанию ребенка в один момент вы можете оказаться на вершине счастья, а в другой – на грани отчаяния. «Вы должны дать себе время на адаптацию и позаботиться о себе. Если вам требуется помощь, то смело обращайтесь за ней», – рекомендует Канна.

Для депрессии, связанной с беременностью, используется термин «послеродовая депрессия», или в более широком смысле «кризис беременности». Последнее также охватывает период до беременности и саму беременность, когда женщине может потребоваться психиатрическая помощь.

По мнению Канна, признаком кризиса беременности может быть то, что женщина постоянно находится в тревожном состоянии, чувствует себя напряженной, несчастной, растерянной, неспособной самостоятельно справиться со страхами и найти решение проблем. Женщина также может испытывать потребность в поддержке и советах, которые помогут ей адаптироваться к изменениям, то есть к беременности и скорому материнству. Беспокойство по поводу семейных отношений или фертильности также может указывать на кризис беременности.

Депрессия имеет несколько степеней тяжести, которые влияют на физическое здоровье и самочувствие человека. По словам Канна, если недомогания не мешают справляться с повседневными обязанностями, то зачастую бывает достаточно поддержки близких.

«Например, перепады настроения, упадок сил, пренебрежение собой, тревога и раздражительность, нарушения концентрации внимания, бессонница, снижение или повышение аппетита… Могут возникнуть проблемы с грудным вскармливанием и трудности в повседневной жизни, а также может пропасть интерес к своему ребенку», – перечислила Канна симптомы депрессии.

Она отметила, что послеродовая депрессия проявляется через два-три месяца после рождения ребенка. Если ее не лечить, то она может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Важно понимать, что депрессия – это не состояние, а болезнь.

Однако одной конкретной причины послеродовой депрессии не существует. По словам Канна, депрессия может быть вызвана гормональными изменениями, которые приводят к упадку настроения, свою роль также играют биологические факторы, так как роды – это огромное физическое и эмоциональное потрясение для женского организма.

«Низкий уровень гемоглобина тоже может способствовать развитию депрессии, как недосып и все, что изматывает организм», – перечисляет Канна.

По ее словам, хорошо, если женщина сама осознает необходимость обратиться за помощью. При этом первые изменения в поведении женщины нередко замечают члены семьи.

Лучше предотвратить, чем лечить

Для начала нужно рассказать кому-нибудь о своих проблемах. «Женщина или ее близкие могут обратиться за помощью без сомнений и стыда. Послеродовая депрессия – это излечимое заболевание», – подбадривает Канна и добавляет, что, как и в случае с другими формами депрессии, важно выявить ее как можно раньше.

Канна советует рассказать о своих проблемах семейному врачу, гинекологу или акушерке, которые знают, как реагировать и какую помощь предложить женщине. «Часто это может быть еще не депрессия, а ее частичные симптомы, которые женщина замечает и которые ее беспокоят», – уточняет она.

Карин – мать полуторагодовалого ребенка, которая впервые почувствовала выгорание, когда малышу было семь меся
Карин – мать полуторагодовалого ребенка, которая впервые почувствовала выгорание, когда малышу было семь меся Фото: Postimees / SILLE ANNUK/Tartu PM/Scanpix Baltics

Канна рекомендует также обращаться напрямую к консультантам по кризису беременности или к психологам. Забронировать время к консультанту по кризису беременности можно даже просто на всякий случай, чтобы дома не забивать себе голову мрачными мыслями.

По словам Канна, после визита к консультанту по кризису беременности матерям и семьям становится легче, потому что они получают подтверждение, что происходящее с ними вполне нормально и скоро пройдет. «Даже если просто поделиться своими мыслями, то будущее может окраситься в более радужные тона», – подбодрила Канна.

Визит к консультанту длится час, за это время женщина успевает выговориться. Иногда достаточно одной встречи, но обычно проводится три консультации. Консультанты по кризису беременности сами увидят, когда женщина больше не будет нуждаться в их помощи. Такие консультации бесплатны и не требуют направления.

По оценке клинического психолога Ида-Таллиннской центральной больницы Ады Алликсоо, послеродовая депрессия недостаточно диагностируется.

«Это подтверждает мой опыт: только при постановке на учет со второй беременностью женщины решаются признаться в том, что пережили послеродовую депрессию с первым ребенком, но теперь они хотят ее предотвратить и вылечить, а не спрятать за красивыми фотографиями в социальных сетях».

По словам Алликсоо, симптоматика послеродовой депрессии более разнообразная, чем симптомы других видов депрессии. Это значит, что на первом месте стоит раздражительность, а не упадок настроения и снижение волевой активности. «Но потом эти симптомы, к сожалению, все равно добавляются к раздражительности, и тогда самое время обратиться за помощью», – говорит Алликсоо.

По ее словам, начинать лечение послеродовой депрессии нужно с психотерапии – важно изменить поведение и мышление матери. Если при этом имеются умеренные изменения волевой активности и перепады настроения, то в этом случае могут понадобиться и таблетки.

Как избежать выгорания и не быть виноватым

Мерилин Мандель предлагает определить приоритетность задач. Сфокусироваться на каких-то обязательных вещах, а новые цели добавлять только по мере появления душевных сил и бытовых возможностей. При этом нельзя ставить знак равенства между всем тем, что можно сделать, и тем, что нужно сделать.

Мерилин Мандель.
Мерилин Мандель. Фото: личный архив

Кроме этого, можно наметить все мелкие обязанности, чтобы делегировать их кому-то другому, заранее заручиться помощью няни, что позволит выспаться, а также придумать еще что-нибудь, что поможет сохранить тонус и разнообразие в личной жизни.

«Статус родителя никогда не подразумевал попадания в социальный вакуум, – говорит Мандель. – Сейчас часто используются такие фразы, как "перезарядка батареек" или "время на себя", которые означают отдых от роли матери, чтобы можно было побыть самой собой, обычным человеком, сделать что-то или поразмышлять о чем-то, не связанном с материнством. Ни одна мама не должна заставлять себя думать, что пятиминутный душ приравнивается к отдыху в санатории, пока папа «сидит с ребенком», или поездка в продуктовый магазин – настоящее путешествие. «Время на себя» не связано ни с чем из того, что вы делаете на благо семьи. Оно необходимо, чтобы вы не разучились испытывать чувство любопытства и наслаждения без чувства вины».

Что может вызвать послеродовую депрессию?

• Адаптация женского организма к роли матери и страх оказаться неидеальной матерью.

• Тяжелые роды или проблемы во время родов.

• Отсутствие материнского инстинкта или его более позднее проявление.

• Проблемы с грудным вскармливанием.

• Страх ответственности за воспитание ребенка.

• Отсутствие поддержки со стороны близких людей.

• Чувство социальной отверженности и изоляции.

• Отсутствие сексуального интереса и близости с мужем.

• Свою роль могут сыграть беспокойный младенец и подрастание в семье детей старшего возраста.

Истории «счастливого» материнства

Со стороны может показаться, что сидеть дома с ребенком – это идиллия, при этом многие молодые мамы чувствуют себя эмоционально выгоревшими. Бессонные ночи, романтизация материнства и одиночество доводят их до предела, и все чаще это выливается в послеродовую депрессию.

Мать, у которой нет друзей

КАРИН (33 ГОДА, имя изменено) – мать полуторагодовалого ребенка, она впервые почувствовала выгорание, когда ребенку было семь месяцев. «Я прилагала все усилия, чтобы справиться. Но это оказалось непросто, да и супруг возвращался домой только поздно вечером. Сейчас мы проходим семейную терапию, чтобы лучше понимать друг друга. Я чувствую, что мой друг, конечно, помогает, но мне от него нужно большее. Мне нужно время на себя, которого у меня вообще практически нет», – рассказывает Карин, которой из-за физического истощения пришлось узнать, что такое боли в спине и мигрень. «Иногда ты просто ложишься на пол и плачешь, потому что больше ничего не можешь делать. Думаешь только о том, как бы со всем этим справиться. Самые близкие для меня люди живут далеко, а в ближайшем окружении нет никого, кто мог бы позаботиться обо мне и присмотреть за мной, – говорит она. – До того как стать матерью, я и подумать не могла, что мне будет настолько тоскливо и одиноко сидеть дома с ребенком. Я не понимала, как так получается, что я даже встретиться ни с кем не могу. А если даже и можно было бы увидеться, то либо у ребенка насморк, либо мы по времени не совпадаем».

Мать, обвиняющая себя

КАТАРИНА (27 ЛЕТ) – мать годовалого ребенка, с подросткового возраста с переменным успехом борется с депрессией и тревогой. Хотя после родов все и казалось очень радужным, вскоре пришло осознание того, что ребенок плохо спит. «Бывало, что за ночь он просыпался по 15 раз. Я не могла спать дольше 30-45 минут подряд, и так продолжалось восемь месяцев», – вспоминает Катарина. Женщина долгое время пыталась убедить себя в том, что с ней все в порядке, что это обычное переутомление. Когда ребенку исполнился год, Катарина подумала, что, может быть, ей поможет выход на работу. Но это не решило ее проблем, в итоге она обратилась к врачу. На терапии Катарина узнала, что даже истощение можно измерить. Показатели, отражающие ее психическое здоровье, были низкими, а утомляемость достигла того уровня, при котором, по словам психолога, появились симптомы расстройства личности. На вопрос, рассказывала ли она о своем состоянии близким, Катарина ответила, что не особо. «Состояние выгорания очень странное. С одной стороны, бесконечное счастье и радость – у меня есть ребенок! Я ведь с самого детства хотела стать мамой. Мечтала, что у меня будет муж, который полностью выкладывается, понимает и поддерживает. И вот, когда я это получила, приходится смотреть правде в глаза – желания исполнились, поддержку получаю, но с жизнью я не справляюсь. Эти ожидания, которые я возложила на саму себя, это чувство, что я всех подвела, – я же сама этого хотела, почему у меня ничего не получается? Негативный внутренний диалог – самый разрушительный. При этом ты не понимаешь, в какой момент свернула не туда».

Худшая мать в мире

РЕБЕККА (24 ГОДА) «Я работаю с самого момента рождения ребенка и чувствую себя из-за этого несостоявшейся матерью. Интересный момент: близкие мой выход на работу понимают, плохо я себя чувствую из-за общественного порицания», – рассказывает мама годовалого ребенка Ребекка. По ее словам, самой плохой матерью в мире она чувствует себя из-за того, что обыватели как бы спрашивают ее: а почему ты вышла на работу, почему не воспользовалась дарованной тебе государством возможностью сидеть дома с ребенком? К этому можно добавить романтизацию декретного отпуска. «Ты как бы должна забыть о любой другой романтике, ребенок – вот вся твоя романтика. Я с этим не согласна. Когда я родила, то поняла, насколько женщиной быть сложнее, чем матерью», – рассказывает Ребекка. Истощению и выгоранию сопутствует потребность показать всем остальным, что у тебя все в порядке. А это тоже утомляет. «Я хочу показать остальным, а особенно тем, у кого нет детей, что я не устала, что я не злая, что у меня нет никаких проблем. Наверное, это потребность каждого из нас – казаться сверхчеловеком». Однако, по словам женщины, именно ребенок научил ее справляться с эмоциями, контролировать их.

Самая одинокая мать в мире

АННАБЕЛЬ (23 ГОДА) «Помню, как смотрела в больнице на своего спящего ребенка и думала: что же я наделала? Никто не предупреждал, что поначалу могут возникать такие мысли», – вспоминает эмоционально трудные моменты Аннабель, с которыми она столкнулась уже в роддоме. Послеродовая депрессия прошла, когда ребенку исполнилось шесть месяцев. За ней подкрались истощение и одиночество. Сейчас ребенку Аннабель два года. Ей кажется, что люди по-другому представляют себе жизнь домохозяйки. «Они думают, что у тебя милый малыш, тебе никуда не нужно идти, можешь делать что хочешь. На самом деле, когда сидишь дома с ребенком, то дни проходят однообразно, а ты испытываешь сильнейшее одиночество», – рассказывает она и добавляет, что все, кто с этим сталкивались, говорят, что хотели бы знать об этом заранее. После рождения ребенка у Аннабель исчезли друзья. По словам женщины, они не решаются ее куда-нибудь позвать, поскольку думают, что она хочет все время быть дома с ребенком. Истощение сопровождалось другими проблемами со здоровьем. Например, у Аннабель появились приступы паники и тревожные мысли. Аннабель хочет напомнить другим матерям, что испытывать негативные эмоции после родов – это нормально. «Я не знаю, почему эта тема табуирована или считается чем-то постыдным. Это связано с гормонами. Насколько бы твой ребенок ни был желанным, такие мысли все равно могут приходить в голову».

Сильная с виду мать

ПИРЕТ (24 ГОДА) вспоминает, сколько она плакала в первые месяцы жизни ребенка. «Например, мы с мужем привыкли вместе ходить в продуктовый магазин, а когда он уходил один, то это доводило меня до слез», – рассказывает Пирет, ребенку которой сейчас уже год. О приступах плача услышала родственница Пирет, которая ее успокоила и сказала, что слезы, особенно вначале, – это нормально. В эмоциональном плане ситуация усложнилась, когда ребенок начал поворачиваться и передвигаться. Пирет чувствовала, что она теряет контроль над ситуацией. Как и другие матери, Пирет считает, что ей тоже нужно больше времени на себя. Острее всего это чувствуется в самые тяжелые дни – когда ты не выспалась, ребенок капризничает, а тебе нужно перестирать все белье и убраться в квартире. Но Пирет не спешит показывать свои чувства. По словам женщины, это идет из ее детства – в их семье тоже не было принято демонстрировать чувства. Даже своему партнеру Пирет не всегда признавалась, что плакала. Пирет считает, что о выгорании матерей говорят очень мало. «Какая статья мне ни попадется, так в ней непременно будет написано о том, как это прекрасно – быть матерью и сидеть дома с ребенком. Я этому не верю. Социальные сети имеют разрушительный эффект». Не менее деструктивными Пирет считает группы в Facebook, в которых матери рассказывают о развитии и успехах своих детей. Этим они как бы задают некие стандарты. «И тогда ты удивляешься, почему твой ребенок до сих пор всего этого не делает, хотя в глубине души и понимаешь, что всему свое время. Надеюсь, что через несколько лет я оглянусь на это время и посмеюсь, утешив себя, что впереди еще пубертатный период».

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