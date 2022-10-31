На минувших выходных в норвежском Осло состоялся турнир по фехтованию, на котором наша спортсменка Ирина Эмбрих завоевала второе место.
Ирина Эмбрих завоевала серебро на турнире в Осло
Ирина Эмбрих завоевала серебро на турнире в Осло
В полуфинале она обыграла испанку Алехандру Сиснеро (15:7), но проиграла в финале Наталье Тоби (США) – 12:15.
Вероника Зуйкова заняла на соревнованиях 7 место, Нелли Дифферт девятое и Мария Эмбрих – 36-е.
В мужском индивидуальном зачете Стен Прийнитс занял 10 место, Оливер Лаасик 15-е, Руслан Эсков 18-е и Илан Бобров 34-е место.
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