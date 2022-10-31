Пн, 31.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Ирина Эмбрих завоевала серебро на турнире в Осло

rus.postimees.ee
Ирина Эмбрих завоевала серебро на турнире в Осло
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ирина Эмбрих.
Ирина Эмбрих. Фото: Sille Annuk

На минувших выходных в норвежском Осло состоялся турнир по фехтованию, на котором наша спортсменка Ирина Эмбрих завоевала второе место.

В полуфинале она обыграла испанку Алехандру Сиснеро (15:7), но проиграла в финале Наталье Тоби (США) – 12:15.

Вероника Зуйкова заняла на соревнованиях 7 место, Нелли Дифферт девятое и Мария Эмбрих – 36-е.

В мужском индивидуальном зачете Стен Прийнитс занял 10 место, Оливер Лаасик 15-е, Руслан Эсков 18-е и Илан Бобров 34-е место.

Ключевые слова
Наверх