ВИДЕО ⟩ В Молдове упали обломки ракеты, сбитой ПВО Украины

В результате происшествия никто не пострадал. В нескольких домах были выбиты окна. О том, кем была запущена ракета, в сообщении не говорится.

Молдавское издание NordNews опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан момент падения ракеты на северной окраине села.

В Минобороны Молдовы заявили, что системы воздушного наблюдения армии страны не зафиксировала незаконных полетов в воздушном пространстве Молдовы, а радиолокационные станции не обнаружили обломки сбитой ракеты из-за ее малых размеров.

31 октября территории 10 регионов Украины подверглись обстрелам с помощью дронов и ракет. Повреждена гражданская критическая инфраструктура, в семи областях без электричества остались сотни населенных пунктов. Сообщалось об ударах по Днестровской ГЭС, расположенной в Черновицкой области Украины в более чем 23 километрах от села Наславча.