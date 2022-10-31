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Государственная канцелярия поддерживает снос еще семи советских памятников

Андрес Тохвер
, журналист
Государственная канцелярия поддерживает снос еще семи советских памятников
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Фото: Marianne Loorents

На заседании волостного собрания 27 октября старейшина волости Тапа Валдо Хельмелайд сказал: «Мы узнали позицию Государственной канцелярии по поводу памятников, но еще требуется мнение комиссии Министерства обороны по воинским захоронениям. Заседание этой комиссии состоится 1 ноября».

Хельмелайд не уточнил, о каких именно памятниках идет речь, и когда Госканцелярия прислала свое заключение. Старейшина лишь сообщил, что информация будет обнародована в подходящее время, учитывая деликатность темы.

Издание Virumaa Teataja получило информацию о том, что Государственная канцелярия направила свое заключение в управу волости Тапа месяцем ранее, 26 сентября. Об этом можно было бы говорить, например, на заседании волостног особрания 29 сентября, однако предпочли пойти путем конспирации.

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