Государственная канцелярия поддерживает снос еще семи советских памятников

Хельмелайд не уточнил, о каких именно памятниках идет речь, и когда Госканцелярия прислала свое заключение. Старейшина лишь сообщил, что информация будет обнародована в подходящее время, учитывая деликатность темы.

Издание Virumaa Teataja получило информацию о том, что Государственная канцелярия направила свое заключение в управу волости Тапа месяцем ранее, 26 сентября. Об этом можно было бы говорить, например, на заседании волостног особрания 29 сентября, однако предпочли пойти путем конспирации.