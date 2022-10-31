В минувший четверг 26-летний мужчина, который 25 октября вечером купил алкоголь для несовершеннолетних и употреблял его вместе с ними, предстал перед судом в рамках ускоренного производства.
Мужчина купил несовершеннолетним алкоголь, а потом напал на одного из подростков
Мужчина купил несовершеннолетним алкоголь, а потом напал на одного из подростков
По словам руководителя группы ведения производств Курессаареского отделения полиции Прийта Сеппа, этот же мужчина также напал на одного из находившихся в компании несовершеннолетних молодых людей и несколько раз ударил его рукой по голове.
«Если решение уездного суда вступит в силу, ему грозит год и три месяца условного тюремного заключения, – добавил Сепп. – Я подчеркиваю, что склонять несовершеннолетнего к употреблению алкоголя – это преступление».