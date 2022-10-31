Босния официально отказалась от футбольного матча со сборной России

На заседании союза было решено отложить проведение игры. Отмечается, что проведение этого матча «возможно в одну из будущих дат». Изнзачально футбольные федерации договорились между собой, однако боснийские футболисты стали протестовать против решения своей федерации сыграть с россиянами.

Против матча высказались ветераны боснийской команды Миралем Пьянич и Эдин Джеко. Пьянич заявил, что Босния не должна играть с Россией, так как весь мир страдает из-за спецоперации на территории Украины.

27 октября сообщалось, что вместо Боснии сборная России проведет товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана. Игры запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.