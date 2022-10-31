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Босния официально отказалась от футбольного матча со сборной России

rus.postimees.ee
Босния официально отказалась от футбольного матча со сборной России
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Футбольные мячи, иллюстративное фото.
Футбольные мячи, иллюстративное фото. Фото: Sille Annuk

Футбольный союз Боснии и Герцеговины на своем официальном сайте объявил об отмене товарищеского матча со сборной России, сообщает news.ru. Игра должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. 

На заседании союза было решено отложить проведение игры. Отмечается, что проведение этого матча «возможно в одну из будущих дат». Изнзачально футбольные федерации договорились между собой, однако боснийские футболисты стали протестовать против решения своей федерации сыграть с россиянами.

Против матча высказались ветераны боснийской команды Миралем Пьянич и Эдин Джеко. Пьянич заявил, что Босния не должна играть с Россией, так как весь мир страдает из-за спецоперации на территории Украины.

27 октября сообщалось, что вместо Боснии сборная России проведет товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана. Игры запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.

Единственный матч в 2022 году подопечные Валерия Карпина провели в сентябре на выезде против сборной Киргизии и победили 2:1. Это был первый матч команды за 314 дней. Российская сборная была отстранена от международных соревнований в конце февраля 2022 года.

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