Пеэтер Тайм: мобилизацию объявил завершенной человек, который обещал ее не проводить

- Премьер Норвегии Йонас Стере объявил, что армия его страны переведена в режим повышенной боеготовности. Ранее норвежские военные были направлены на охрану норвежских нефтяных платформ, а командование норвежских ВВС отменило учения своих истребителей F-35 в США, поскольку, как было сказано, в данный момент Осло предпочитает держать их дома. Адекватны ли принятые Норвегией меры по обеспечению национальной безопасности? Норвегия стала главным экспортером газа в страны ЕС; может ли РФ пойти на какие-то диверсии на норвежских энергетических объектах?
- Меня немного удивляет, что такие меры, которые приняла Норвегия, до сих пор не приняли Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. Потому что ситуация абсолютно аховая. И то, что вытворяет сейчас сумасшедший бункерный дед, должно нас всех напрягать.
Да, сейчас очень много говорится о взрывах, о диверсиях, которые были осуществлены на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Но почему-то очень мало кто в этой связи вспоминает, как едва ли не три года назад, то есть задолго до агрессии в Украине, много писалось о предпринимаемых Россией попытках нанести ущерб другому подводному объекту, самому мощному из интернет-кабелей, что связывают Северную Америку с Европой.
Очень серьезные издания со ссылкой на очень авторитетные источники писали, что Россия запустила масштабную деятельность по повреждению этого кабеля, с использованием подводных лодок и прочих средств. В общем, западным странам уже очень давно известно, что Россия способна на подобные враждебные действия.