Пеэтер Тайм: мобилизацию объявил завершенной человек, который обещал ее не проводить

То есть еще до начала масштабной российской военной агрессии против Украины для западных лидеров не было никаким секретом, что Россия готова совершать очень страшные и опасные для мира вещи. Поэтому, повторюсь, я не нахожу странным решение Норвегии привести свою армию в повышенную готовность. Я нахожу странным, что такое же решение до сих пор не принято Швецией, Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой.

- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вчера сказал, что после приостановки участия России в зерновой сделке вывоз зерна из украинских портов становится рискованным, опасным и негарантированным. Что означают эти слова Пескова? Что корабли с украинским зерном могут стать для России такими же рутинными целями при воздушных атаках, как украинские электростанции и другие объекты энергетической инфраструктуры Украины?

- Такие слова, по большому счету, должны комментировать уже не политологи, а психиатры, так как в таких утверждениях нет никакого рационального зерна. Давайте вспомним, что Путин говорил 21 сентября, когда он объявил мобилизацию. Он говорил, что единственной целью российской военной кампании в Украине является защита жителей Донбасса и других регионов Украины от неонацистов, захвативших власть в Киеве.