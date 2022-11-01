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Пеэтер Тайм: мобилизацию объявил завершенной человек, который обещал ее не проводить

Павел Соболев
, журналист
Пеэтер Тайм: мобилизацию объявил завершенной человек, который обещал ее не проводить
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  • Эстонии стоит последовать примеру Норвегии и тоже привести свою армию в повышенную боеготовность
  • Главным итогом мобилизации стало резкое увеличение потерь убитыми с российской стороны
  • В РФ объявили о завершении мобилизации и решили сажать в тюрьму на пять лет за уклонение от нее

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, политолог Пеэтер Тайм среди прочего ответил на вопросы, касающиеся приведения норвежской армии в состояние повышенной готовности, а также заявлений российских властей о завершении мобилизационных мероприятий.

- Премьер Норвегии Йонас Стере объявил, что армия его страны переведена в режим повышенной боеготовности. Ранее норвежские военные были направлены на охрану норвежских нефтяных платформ, а командование норвежских ВВС отменило учения своих истребителей F-35 в США, поскольку, как было сказано, в данный момент Осло предпочитает держать их дома. Адекватны ли принятые Норвегией меры по обеспечению национальной безопасности? Норвегия стала главным экспортером газа в страны ЕС; может ли РФ пойти на какие-то диверсии на норвежских энергетических объектах?

- Меня немного удивляет, что такие меры, которые приняла Норвегия, до сих пор не приняли Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. Потому что ситуация абсолютно аховая. И то, что вытворяет сейчас сумасшедший бункерный дед, должно нас всех напрягать.

Да, сейчас очень много говорится о взрывах, о диверсиях, которые были осуществлены на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Но почему-то очень мало кто в этой связи вспоминает, как едва ли не три года назад, то есть задолго до агрессии в Украине, много писалось о предпринимаемых Россией попытках нанести ущерб другому подводному объекту, самому мощному из интернет-кабелей, что связывают Северную Америку с Европой.

Очень серьезные издания со ссылкой на очень авторитетные источники писали, что Россия запустила масштабную деятельность по повреждению этого кабеля, с использованием подводных лодок и прочих средств. В общем, западным странам уже очень давно известно, что Россия способна на подобные враждебные действия.

То есть еще до начала масштабной российской военной агрессии против Украины для западных лидеров не было никаким секретом, что Россия готова совершать очень страшные и опасные для мира вещи. Поэтому, повторюсь, я не нахожу странным решение Норвегии привести свою армию в повышенную готовность. Я нахожу странным, что такое же решение до сих пор не принято Швецией, Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой.

- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вчера сказал, что после приостановки участия России в зерновой сделке вывоз зерна из украинских портов становится рискованным, опасным и негарантированным. Что означают эти слова Пескова? Что корабли с украинским зерном могут стать для России такими же рутинными целями при воздушных атаках, как украинские электростанции и другие объекты энергетической инфраструктуры Украины?

- Такие слова, по большому счету, должны комментировать уже не политологи, а психиатры, так как в таких утверждениях нет никакого рационального зерна. Давайте вспомним, что Путин говорил 21 сентября, когда он объявил мобилизацию. Он говорил, что единственной целью российской военной кампании в Украине является защита жителей Донбасса и других регионов Украины от неонацистов, захвативших власть в Киеве.

В последние же дни все российские пропагандистские каналы радостно рассказывают, как российские силы бомбят украинские энергообъекты, в результате чего все люди в Украине скоро замерзнут. То есть с энтузиазмом сообщается о том, как Россия сама погубит тех самых людей, которых она якобы взялась защищать. Которых она якобы начала защищать уже восемь лет назад, а с особым усердием делает это последние восемь месяцев. То есть тут вообще нет возможности обнаружить хоть какую-то логику. То же самое касается и всех тех комментариев российских властей, которые даются сейчас по поводу этого так называемого выхода из зерновой сделки.

Российская сторона говорит, что она больше не может гарантировать безопасность выхода кораблей с зерном из украинских портов. При этом абсолютно всем понятно, что кроме России никому не придет в голову наносить удары по этим кораблям.

Так что в этих комментариях тоже наблюдается абсолютный дефицит здравого смысла.

- Минобороны РФ сообщило о завершении частичной мобилизации и о том, что подготовка и вручение повесток прекращаются. Указывается, что в дальнейшем работа военкоматов по комплектованию ВС РФ будет вестись только за счет приема добровольцев и контрактников. Однако Владимир Путин до сих пор не подписал указ о завершении мобилизации, что вызывает сомнения в том, что она на самом прекращена. Берет ли на самом деле Россия паузу в массовом рекрутировании на войну гражданских лиц?

- Вчера о прекращении мобилизации в России заявил тот же самый человек, который обещал не повышать пенсионный возраст, не менять под себя конституцию, который обещал, что замораживание пенсионных фондов россиян будет временным. Наконец, это заявил тот же человек, который еще в первой половине сентября говорил, что в России не будет никакой мобилизации. Давайте задумаемся, есть ли какие-то основания верить тому, что этот человек сказал вчера, 31 октября?

- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит, что Россия завершила мобилизацию, потому что ему кажется, что очень скоро Москве придется заняться отправкой на войну новой волны людей. По мнению Зеленского, российские войска настолько скверно справляются с поставленными задачами, что Москве понадобятся новые мобилизованные. Прав ли Зеленский? Можно ли предположить, что заявления о прекращении мобилизации — это попытка на время слегка успокоить общество, а вообще Кремль уже вошел во вкус к такому способу комплектования армии и будет прибегать к нему теперь регулярно?

- Основной результат проводящейся в России мобилизации состоит в том, что если раньше потери российской стороны убитыми на войне за сутки исчислялись сотнями, то теперь счет этим суточным потерям стал переваливать за тысячу. Раньше привычным был показатель в 200-250 погибших, а теперь нормой стала тысяча с лишним убитых. Это мобилизация действительно стала могилизацией, потому что неподготовленные к войне люди гибнут на фронтах очень быстро.

Украинские военные сейчас открыто говорят, что просто не успевают убирать трупы уничтожаемых российских военных, среди которых первой волной вперед гонятся именно «частично мобилизованные». Уничтожается одна их партия, и тут же на убой следует вторая. Часто возникают разговоры о том, что за мобилизованными в качестве заградительных отрядов следуют бойцы подразделений регулярной российской армии, которые следят за тем, чтобы мобилизованные не сбегали бы с поля боя. А за этими подразделениями, в свою очередь, следуют с такими же целями кадыровцы.

Вчера Путин объявил о том, что мобилизация завершена, сегодня стало известно, что Госдума собирается ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. То есть за уклонение от того, чего как бы больше и нет. Госдума хочет наказывать пятью годами тюрьмы за уклонение от мобилизации, которая, по утверждению Путина, уже закончилась. Это тоже красноречиво свидетельствует о полной неадекватности российской власти.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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