Минобороны РФ сообщило о завершении мобилизации и о том, что подготовка и вручение повесток прекращаются. Указывается, что в дальнейшем работа военкоматов по комплектованию ВС РФ будет вестись только за счет приема добровольцев и контрактников. Однако Владимир Путин до сих пор не подписал указ о завершении мобилизации, что вызывает сомнения в том, что она на самом прекращена. Берет ли на самом деле Россия паузу в массовом рекрутировании на войну гражданских лиц? Об этом и обо многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с политологом Пеэтером Таймом.
Студия Postimees: правдивы ли заявления российских властей о завершении мобилизации?
- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит, что Россия завершила мобилизацию, потому что ему кажется, что очень скоро Москве придется заняться отправкой на войну новой волны людей. По мнению Зеленского, российские войска настолько скверно справляются с поставленными задачами, что Москве понадобятся новые мобилизованные. Прав ли Зеленский? Можно ли предположить, что заявления о прекращении мобилизации — это попытка на время слегка успокоить общество, а вообще Кремль уже вошел во вкус к такому способу комплектования армии и будет прибегать к нему теперь регулярно?
- Премьер Норвегии Йонас Стере объявил, что армия его страны переведена в состояние повышенной боеготовности. Ранее норвежские военные были направлены на охрану норвежских нефтяных платформ, а командование норвежских ВВС отменило учения своих истребителей F-35 в США, поскольку, как было сказано, в данный момент Осло предпочитает держать их дома. Адекватны ли принятые Норвегией меры по обеспечению национальной безопасности? Норвегия стала главным экспортером газа в страны ЕС; может ли РФ пойти на какие-то диверсии на норвежских энергетических объектах?
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вчера сказал, что после приостановки участия России в зерновой сделке вывоз зерна из украинских портов становится рискованным, опасным и негарантированным. Что означают эти слова Пескова? Что корабли с украинским зерном могут стать для России такими же рутинными целями при воздушных атаках, как украинские электростанции и другие объекты энергетической инфраструктуры Украины?
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