Студия Postimees: правдивы ли заявления российских властей о завершении мобилизации?

Минобороны РФ сообщило о завершении мобилизации и о том, что подготовка и вручение повесток прекращаются. Указывается, что в дальнейшем работа военкоматов по комплектованию ВС РФ будет вестись только за счет приема добровольцев и контрактников. Однако Владимир Путин до сих пор не подписал указ о завершении мобилизации, что вызывает сомнения в том, что она на самом прекращена. Берет ли на самом деле Россия паузу в массовом рекрутировании на войну гражданских лиц? Об этом и обо многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с политологом Пеэтером Таймом.