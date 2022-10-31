Суд не освободил госизменника Петра Волина

Хотел домой к жене

На прошлой неделе Postimees писал, что Петр Волин, отбывающий тюремный срок за госизмену, заявил на заседании Харьюского уездном суда по вопросу о его досрочном освобождении, что он хочет выйти из тюрьмы на любых условиях, чтобы остаток жизни провести на свободе со своей женой.

Волин сказал, что через три с половиной месяца ему исполнится 70 лет, а жена старше его на три года. «Моя жизнь находится в завершающей фазе, и я все же хотел бы провести конец жизни дома», – сказал Волин, срок заключения которого заканчивается 3 сентября 2024 года.

Волин, который передвигается с помощью костылей, по видеомосту сказал, что хочет вернуться домой к жене. Когда судья Татьяна Богданова спросила, хочет ли он выйти на свободу под электронное наблюдение или без него, Волин ответил: «Я хочу, чтобы меня выпустили, и неважно, на каких условиях, будь то под электронное наблюдение или без него».

На вопрос судьи, чем он занимается в тюрьме, Волин ответил: «Отбыванием наказания». По его словам, дисциплинарных взысканий у него нет. После освобождения из тюрьмы он бы стал жить в собственной квартире в Ласнамяэ в Таллинне вместе с женой.