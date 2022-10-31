Суд постановил, что Петр Волин, отбывающий наказание за государственную измену, не будет досрочно освобожден из тюрьмы.
Суд не освободил госизменника Петра Волина
Суд посчитал, что, поскольку Петр Волин не осознал опасности совершенного им преступления и до сих пор находит оправдания совершенному деянию, по мнению суда, его мотивация к отказу от преступного поведения невелика. «Петр Волин не ценит действующие в Эстонской Республике правила и нормы, поэтому не видит смысла ограничивать свое поведение ради безопасности и благополучия Эстонской Республики», – сообщила пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане.
«Досрочное освобождение человека зависит не только от того, есть ли основания полагать, что он в будущем станет вести законопослушную жизнь, но и необходимо оценить, в какой мере отбытое наказание можно считать достаточным с учетом совершенного деяния. Петр Волин совершил тяжкое преступление первой степени – преступление против Эстонской Республики. Задержанному еще предстоит отбыть относительно большой срок – более одного года и десяти месяцев лишения свободы».
Суд считает, что обстоятельства досрочного освобождения Петра Волина таковы, что есть основания опасаться, что отбытое наказание не было достаточным для того, чтобы повлиять на Петра Волина, чтобы он не совершил нового преступления. Суд считает целесообразным не освобождать Волина досрочно. В тюрьме он может участвовать в программах вмешательства. Для суда также важно при условно-досрочном освобождении человека из тюрьмы, чтобы осужденный не имел действующих дисциплинарных взысканий. Прокуратура и Таллиннская тюрьма также не поддержали условно-досрочное освобождение Петра Волина из тюрьмы. «Осужденный также должен ощутить влияние наказания и нести ответственность за содеянное», – заявил суд.
Хотел домой к жене
На прошлой неделе Postimees писал, что Петр Волин, отбывающий тюремный срок за госизмену, заявил на заседании Харьюского уездном суда по вопросу о его досрочном освобождении, что он хочет выйти из тюрьмы на любых условиях, чтобы остаток жизни провести на свободе со своей женой.
Волин сказал, что через три с половиной месяца ему исполнится 70 лет, а жена старше его на три года. «Моя жизнь находится в завершающей фазе, и я все же хотел бы провести конец жизни дома», – сказал Волин, срок заключения которого заканчивается 3 сентября 2024 года.
Волин, который передвигается с помощью костылей, по видеомосту сказал, что хочет вернуться домой к жене. Когда судья Татьяна Богданова спросила, хочет ли он выйти на свободу под электронное наблюдение или без него, Волин ответил: «Я хочу, чтобы меня выпустили, и неважно, на каких условиях, будь то под электронное наблюдение или без него».
На вопрос судьи, чем он занимается в тюрьме, Волин ответил: «Отбыванием наказания». По его словам, дисциплинарных взысканий у него нет. После освобождения из тюрьмы он бы стал жить в собственной квартире в Ласнамяэ в Таллинне вместе с женой.
Прокуратура и тюрьма не поддерживают досрочное освобождение Волина. Прокурор сообщил суду, что будет просить обсудить досрочное освобождение Волина без его участия. Администрация тюрьмы в своей характеристике сообщила, что Волин за время отбывания наказания не осознал опасности своего преступления и не изменил своих взглядов. Прокурор добавил, что у тюрьмы есть информация о поведении Волина, и он согласен с позицией тюрьмы.
Волин на судебном заседании в понедельник также продемонстрировал, что не признает своей вины в государственной измене.
«Как оценить отцовскую любовь? Я трижды ездил в Петербург и привез сыну три конверта. За это меня назвали предателем. Если так, то так тому и быть», – эмоционально сказал Волин.
Отец и сын признаны виновными в госизмене
В феврале 2019 года Харьюский уездный суд признал Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина виновными в государственной измене. Суд в порядке согласительного производства приговорил Метсаваса к лишению свободы сроком на 15 лет и 6 месяцев, а Волина – на шесть лет.
Начало отбывания наказания отсчитывается с момента их задержания в сентябре 2018 года.
Согласно обвинению, Метсавас и Волин работали на Главное разведывательное управление РФ (ГРУ), собирая и передавая государственные тайны Эстонии, засекреченную служебную и внутреннюю информацию.
Метсавас совершал антигосударственные преступления более десяти лет, Волин – около пяти, кроме того, роль Волина в преступлениях была значительно меньше. Помимо озвученного выше, отца признали виновным в двух преступлениях, связанных с незаконным обращением с боеприпасами.
Для передачи информации использовались каналы связи, а также личные встречи, за это осужденные получали деньги.
Дело обсуждалось за закрытыми дверями.