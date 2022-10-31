Видео Rus.Postimees ⟩ Офицер Воздушных сил ВСУ: Украине необходимо больше современных систем ПВО

– Делегации из Украины ездили в США, договаривались о поставках вооружений. Многие системы ПВО уже поступают. Что-то уже поступает в Украину. Насколько этого хватает, чтобы сдерживать натиск России? И что обещают западные партнеры, какие поставки ожидаются в ближайшее время?

– Ну, вот Ллойд Остин заявил, что в ближайшие дни будут все-таки системы ПВО NASAMS переданы Украине. Немецкий комплекс ПВО IRIS-T сегодня работает в Украине в единственном экземпляре. Это отличный комплекс, поэтому мы рассчитываем, что Германия будет наращивать поставки этого вида вооружений нам. Мы планируем ими заменить советские комплексы ПВО БУК-М1-С300.

Безусловно, идут еще переговоры после обстрелов 11 октября. Лидеры стран Европы и США заявили, что будут помогать Украине и другими огневыми средствами. Речь идет о ЗРК HAWK. Мы знаем, что их есть достаточно в мире. Они сняты с вооружения США и есть на хранении. Наш боезапас исчерпывается, поэтому нам необходимы все эти системы ПВО.

– По поводу ракет и самолетов. Я так понимаю, что американцы поставляют ракеты для украинской авиации. А что по поводу исстребителей и самолетов? Идут ли переговоры на эту тему?

– Переговоры не прекращаются. Сейчас речь идет уже не о переговорах, а о воплощении и реализации предварительных договоренностей. Понятно, что не будет озвучено, что и когда будет предоставляться Украине. Все идет своим чередом. Реальное состояние дел знают единицы людей.

Но, в любом случае, нашей стране необходимо отказываться от той авиации, которую мы сегодня имеем. Наиболее вероятно, что это линейка боевых исстребителей Ф-15, Ф-16, возможно, и Ф-18. Этот процесс, конечно, будет не быстрым, потому что необходимо преодолеть ряд технических сложностей.

Скорее всего, мы будем переходить поэтапно на эти виды самолетов. Летчики уже определены. Это несколько десятков молодых пилотов, со знанием английского языка и боевым опытом, опытом налета часов. Они будут направлены первыми на обучение, когда будет принято такое решение.