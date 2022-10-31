Последний понедельник октября ознаменовался новой мощной ракетной атакой со стороны России по объектам инфраструктуры украинских городов. Офицер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эксклюзивном интервью Rus.Postimees рассказал, почему в этот раз Россия применила не иранские дроны, и какое вооружение необходимо Украине, чтобы прекратить подобные акты агрессии в будущем.
Видео Rus.Postimees ⟩ Офицер Воздушных сил ВСУ: Украине необходимо больше современных систем ПВО
Командование воздушных сил ВСУ сообщило, что силами ПВО утром 31 октября удалось сбить 44 российских крылатых ракеты. В общей сложности Россия запустила по Украине более полусотни ракет. В этот раз агрессор использовал крылатые ракеты X-101 и X-555. Запуски выполнены с самолетов Ту-95 и Ту-160 над Каспийским морем и в Ростовской области. После утреннего обстрела премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 18 объектов в 10 регионах страны.
– Юрий, скажите, я правильно понял, что иранские дроны Шахед украинские ПВО уже научились сбивать?
– Так а что там уметь. Обычная воздушная цель со своими тактико-техническими характеристиками. Размах крыльев довольно большой, бабалаечного типа, как мы его называем. Единственное, что их применяют массово, группами, каждый разлетается по своему маршруту.
Противник менял тактику применения этих дронов. Сначала их пускали напрямую. Мы видели, как они летели через Одессу, все стреляли из стрелкового оружия, поражали эти цели. Потом противник их начал уже использовать в ночное время. Чтобы быть незаметным. Чтобы применялись не стрелковые средства, а радиолокационные.
– Я так понимаю, что в этом была сложность, в массовости?
– Наша готовность – 24/7 всегда! И это не первый раз, когда противник использует массовые удары по Украине. Но у нас банальная нехватка сил и огневых средств, которые могут быть рассредоточены по всей территории Украины. Нам необходимо колоссальное количество, чтобы перекрыть каждый пробел в обороне. Силы ПВО всех сил обороны работают сообща, чтобы уничтожать как можно больше таких целей.
– Делегации из Украины ездили в США, договаривались о поставках вооружений. Многие системы ПВО уже поступают. Что-то уже поступает в Украину. Насколько этого хватает, чтобы сдерживать натиск России? И что обещают западные партнеры, какие поставки ожидаются в ближайшее время?
– Ну, вот Ллойд Остин заявил, что в ближайшие дни будут все-таки системы ПВО NASAMS переданы Украине. Немецкий комплекс ПВО IRIS-T сегодня работает в Украине в единственном экземпляре. Это отличный комплекс, поэтому мы рассчитываем, что Германия будет наращивать поставки этого вида вооружений нам. Мы планируем ими заменить советские комплексы ПВО БУК-М1-С300.
Безусловно, идут еще переговоры после обстрелов 11 октября. Лидеры стран Европы и США заявили, что будут помогать Украине и другими огневыми средствами. Речь идет о ЗРК HAWK. Мы знаем, что их есть достаточно в мире. Они сняты с вооружения США и есть на хранении. Наш боезапас исчерпывается, поэтому нам необходимы все эти системы ПВО.
– По поводу ракет и самолетов. Я так понимаю, что американцы поставляют ракеты для украинской авиации. А что по поводу исстребителей и самолетов? Идут ли переговоры на эту тему?
– Переговоры не прекращаются. Сейчас речь идет уже не о переговорах, а о воплощении и реализации предварительных договоренностей. Понятно, что не будет озвучено, что и когда будет предоставляться Украине. Все идет своим чередом. Реальное состояние дел знают единицы людей.
Но, в любом случае, нашей стране необходимо отказываться от той авиации, которую мы сегодня имеем. Наиболее вероятно, что это линейка боевых исстребителей Ф-15, Ф-16, возможно, и Ф-18. Этот процесс, конечно, будет не быстрым, потому что необходимо преодолеть ряд технических сложностей.
Скорее всего, мы будем переходить поэтапно на эти виды самолетов. Летчики уже определены. Это несколько десятков молодых пилотов, со знанием английского языка и боевым опытом, опытом налета часов. Они будут направлены первыми на обучение, когда будет принято такое решение.
Интервью полностью – в видео.