Согласно последним прогнозам российского Центробанка, в этом году по сравнению с другими странами Россию ждет самый резкий спад экономики. По мнению аналитиков, в будущем России придется тяжело из-за новых санкции и ограничений, а также из-за сложностей поиска равного Европе покупателя на энергоносители.
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Россию ожидает глобальный кризис в экономике
Россию ожидает глобальный кризис в экономике
В этом году высокие цены на энергоносители оказали сильную поддержку России, но по мере охлаждения мировой экономики, аналитики ожидают резкого падения доходов страны, в то время пока Запад изучает альтернативы для России.