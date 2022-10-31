Россию ожидает глобальный кризис в экономике

Согласно последним прогнозам российского Центробанка, в этом году по сравнению с другими странами Россию ждет самый резкий спад экономики. По мнению аналитиков, в будущем России придется тяжело из-за новых санкции и ограничений, а также из-за сложностей поиска равного Европе покупателя на энергоносители.