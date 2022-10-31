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Россию ожидает глобальный кризис в экономике

Пол Хэннон
, Журналист
Россию ожидает глобальный кризис в экономике
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Главное здание Центрального банка России в Москве.
Главное здание Центрального банка России в Москве. Фото: Akishin Vyacheslav/Фотобанк

Согласно последним прогнозам российского Центробанка, в этом году по сравнению с другими странами Россию ждет самый резкий спад экономики. По мнению аналитиков, в будущем России придется тяжело из-за новых санкции и ограничений, а также из-за сложностей поиска равного Европе покупателя на энергоносители.

В этом году высокие цены на энергоносители оказали сильную поддержку России, но по мере охлаждения мировой экономики, аналитики ожидают резкого падения доходов страны, в то время пока Запад изучает альтернативы для России.

Однако прогнозируемое падение ВВП на 3-3,5 процента все же мягче, чем прошлый прогноз, который был проведен сразу после начала боевых действий в Украине.

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