Украинская ассоциация футбола решила обратиться в УЕФА и ФИФА с призывом исключить Российский футбольный союз из своих организаций, передает sport.ua.
Украина просит исключить Россию из УЕФА и ФИФА, а также выбросить Иран с ЧМ
Украина просит исключить Россию из УЕФА и ФИФА, а также выбросить Иран с ЧМ
УАФ уверена, что война и террор россии против Украины должны быть наказаны и в спортивном плане. УЕФА и ФИФА не исключили Россию из своих организаций, однако российские клубы не участвуют в еврокубках, а сборные не играют в официальных турнирах, включая отбор на Евро-2024.
Кроме того, УАФ просит ФИФА исключить Иран из состава участников ЧМ-2022. Иран помогает и обеспечивает Россию военными средствами для агрессии против Украины.