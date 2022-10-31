Украина просит исключить Россию из УЕФА и ФИФА, а также выбросить Иран с ЧМ

УАФ уверена, что война и террор россии против Украины должны быть наказаны и в спортивном плане. УЕФА и ФИФА не исключили Россию из своих организаций, однако российские клубы не участвуют в еврокубках, а сборные не играют в официальных турнирах, включая отбор на Евро-2024.