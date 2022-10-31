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За несколько дней угнали три автомобиля

Керту Кальмус
, старший редактор Saarte Hääl
За несколько дней угнали три автомобиля
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Прийт Сепп.
Прийт Сепп. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

За неделю в полицию Сааремаа поступило три сообщения об угоне автомобилей. Несмотря на то, что все три машины были найдены, были начаты уголовные производства.

По словам руководителя группы ведения производств Курессаареского отделения полиции Прийта Сеппа, в среду в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Volkswagen с улицы Пихтла в Курессааре. Двери автомобиля были открыты, ключи находились в машине.

В ночь с четверга на пятницу с улицы Смуули угнали автомобиль Volkswagen, который был обнаружен также на улице Смуули на следующее утро. Двери автомобиля также были не заперты, а ключи были в машине.

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