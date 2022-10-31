За несколько дней угнали три автомобиля

По словам руководителя группы ведения производств Курессаареского отделения полиции Прийта Сеппа, в среду в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Volkswagen с улицы Пихтла в Курессааре. Двери автомобиля были открыты, ключи находились в машине.

В ночь с четверга на пятницу с улицы Смуули угнали автомобиль Volkswagen, который был обнаружен также на улице Смуули на следующее утро. Двери автомобиля также были не заперты, а ключи были в машине.