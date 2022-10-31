За неделю в полицию Сааремаа поступило три сообщения об угоне автомобилей. Несмотря на то, что все три машины были найдены, были начаты уголовные производства.
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За несколько дней угнали три автомобиля
За несколько дней угнали три автомобиля
По словам руководителя группы ведения производств Курессаареского отделения полиции Прийта Сеппа, в среду в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Volkswagen с улицы Пихтла в Курессааре. Двери автомобиля были открыты, ключи находились в машине.
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