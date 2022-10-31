Глава МВД Лаури Ляэнеметс заверил в понедельник посла Латвии, что границу между Эстонией и Латвией не закроют.
Глава МВД Эстонии: никто не собирается закрывать границу с Латвией
«Сегодня утром с нами связалась посол Латвии Кристине Нашениеце, выразившая желание встретится при первой возможности. Темой встречи были путаные сигналы и предложенная Министром иностранных дел идея восстановить пограничный контроль на границе Эстонии с Латвией. Я заверил посла, что речь идет скорее о политической дискуссии и никто не собирается закрывать границу», – написал Ляэнеметс в соцсетях.
По его словам, Эстония успешно сотрудничает с латвийской погранохраной. «Мы доверяем их профессионализму и если мы будем составлять реальные планы, то обязательно проинформируем об этом и южных соседей и будем всесторонне сотрудничать с ними», – пообещал Ляэнеметс.
В течение короткой, но содержательной встречи министр и посол обменялись мыслями на тему помощи украинским военным беженцам и того, когда и в какой форме следует обращаться за помощью к другим партнерам в ЕС.