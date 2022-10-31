Инцидент на автобусной остановке: компания подростков напала на восьмилетнюю девочку

«У нас есть мобильные молодежные работники, которые каждую неделю выезжают и общаются с молодежью именно там, где гуляют сами молодые люди. Мобильные молодежные работники устанавливают контакт с молодежью, поддерживают и консультируют ее, а при необходимости помогают молодым людям разрешать конфликты между собой. Кроме того, в Пярну существует проект под названием «Ringist välja», в рамках которого проблемному подростку в сотрудничестве с его семьей помогает ряд различных специалистов, например, из службы защиты детей, полиции, прокуратуры, а также из других заведений», – перечислила Уйбо.

Подростками занимаются, чтобы помочь им сформировать хорошие привычки и вызвать интерес к различным видам деятельности. В Пярнумаа для помощи молодежи также действует модель примирения, которая используется, когда у молодых людей возникает конфликт в школе.

«Серьезные инциденты, подобные тому, что произошел в Пярну на прошлой неделе, редки, и если мы посмотрим на статистику за последние три-четыре года, увидим, что количество случаев ненадлежащего физического обращения и серьезных нарушений общественного порядка, совершенных несовершеннолетними, в Пярнумаа уменьшилось», – уточнила она.