Украинская разведка: на аэродроме под Псковом уничтожены два вертолета Ка-52

В сообщении ГУР сказано, что на военно-воздушной базе ВС РФ «Веретье» (Псковская область, Остров-5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор» полностью уничтожены. Еще два – существенно повреждены».

Ранее в понедельник, 31 октября, о подрыве двух вертолетов сообщали российские Telegram-каналы.

«Боевые машины находились на территории военного аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были непригодны для эксплуатации - они находились на ремонте», – сказано в сообщении.

Причины взрывов неизвестны, но в результате взрывов обломки фюзеляжа отбросило на 200 метров.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» – один из новейших летательных аппаратов боевой авиации России. Его цена составляет 16 миллионов долларов.

Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной и лазерной системой наведения, авиабомбами и другим вооружением.

Известно, что украинская армия успешно уничтожает Ка-52 в небе над Украиной.

С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 250 вертолетов.

Сегодня, 31 октября, украинские зенитчики сбили вражеский вертолет Ка-52 в Херсонской области.