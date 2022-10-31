Два вертолета Ка-52 уничтожены в результате взрывов на аэродроме в Псковской области России. Эту информацию подтвердило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет RUS TVNET.
Украинская разведка: на аэродроме под Псковом уничтожены два вертолета Ка-52
В сообщении ГУР сказано, что на военно-воздушной базе ВС РФ «Веретье» (Псковская область, Остров-5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор» полностью уничтожены. Еще два – существенно повреждены».
Ранее в понедельник, 31 октября, о подрыве двух вертолетов сообщали российские Telegram-каналы.
«Боевые машины находились на территории военного аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были непригодны для эксплуатации - они находились на ремонте», – сказано в сообщении.
Причины взрывов неизвестны, но в результате взрывов обломки фюзеляжа отбросило на 200 метров.
Вертолет Ка-52 «Аллигатор» – один из новейших летательных аппаратов боевой авиации России. Его цена составляет 16 миллионов долларов.
Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной и лазерной системой наведения, авиабомбами и другим вооружением.
Известно, что украинская армия успешно уничтожает Ка-52 в небе над Украиной.
С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 250 вертолетов.
Сегодня, 31 октября, украинские зенитчики сбили вражеский вертолет Ка-52 в Херсонской области.
In the Pskov region in Russia, two Ka-52 helicopters were damaged by an explosion😏— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 31, 2022
They were on the territory of a military airfield, which is located near the Russian-Latvian border. Last night, the servicemen of the unit heard several powerful explosions, — pic.twitter.com/5xk19FSGlg