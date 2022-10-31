Инвестиционная компания MM Grupp, принадлежащая Маргусу Линнамяэ и Ивару Венделину, продала поставщика услуг потокового вещания Apollo TV, зарегистрированного под юридическим названием OMG TV OÜ, компании AS TV Play Baltics, и с 1 декабря клиентам Apollo TV телевизионные услуги будет предлагать Go3.
Маргус Линнамяэ продает Apollo TV
Маргус Линнамяэ продает Apollo TV
Стороны не раскрывают стоимость сделки.
Член правления MM Group Кристель Вольвер заявила, что соглашение с Go3 позволит клиентам Apollo TV по-прежнему иметь доступ к лучшему, что телевидение следующего поколения может предложить сегодня и в будущем.
«Мы гарантируем, что каждый клиент Apollo TV получит еще более широкий выбор телеканалов, самую обширную коллекцию видео, выбор эксклюзивного и детского контента Go3, сохранив при этом доступ к лучшим развлечениям Apollo TV», – подтвердил исполнительный руководитель TV Play Baltics Ян Викритович.
MM Grupp – основанная на эстонском капитале инвестиционная компания, ориентированная на широкомасштабные межотраслевые инвестиции, которые развивают жизнь Эстонии и общество в целом.
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