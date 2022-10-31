Маргус Линнамяэ продает Apollo TV

Стороны не раскрывают стоимость сделки.

Член правления MM Group Кристель Вольвер заявила, что соглашение с Go3 позволит клиентам Apollo TV по-прежнему иметь доступ к лучшему, что телевидение следующего поколения может предложить сегодня и в будущем.

«Мы гарантируем, что каждый клиент Apollo TV получит еще более широкий выбор телеканалов, самую обширную коллекцию видео, выбор эксклюзивного и детского контента Go3, сохранив при этом доступ к лучшим развлечениям Apollo TV», – подтвердил исполнительный руководитель TV Play Baltics Ян Викритович.