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Маргус Линнамяэ продает Apollo TV

rus.postimees.ee
Маргус Линнамяэ продает Apollo TV
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Postimees

Инвестиционная компания MM Grupp, принадлежащая Маргусу Линнамяэ и Ивару Венделину, продала поставщика услуг потокового вещания Apollo TV, зарегистрированного под юридическим названием OMG TV OÜ, компании AS TV Play Baltics, и с 1 декабря клиентам Apollo TV телевизионные услуги будет предлагать Go3.

Стороны не раскрывают стоимость сделки.

Член правления MM Group Кристель Вольвер заявила, что соглашение с Go3 позволит клиентам Apollo TV по-прежнему иметь доступ к лучшему, что телевидение следующего поколения может предложить сегодня и в будущем.

«Мы гарантируем, что каждый клиент Apollo TV получит еще более широкий выбор телеканалов, самую обширную коллекцию видео, выбор эксклюзивного и детского контента Go3, сохранив при этом доступ к лучшим развлечениям Apollo TV», – подтвердил исполнительный руководитель TV Play Baltics Ян Викритович.

MM Grupp – основанная на эстонском капитале инвестиционная компания, ориентированная на широкомасштабные межотраслевые инвестиции, которые развивают жизнь Эстонии и общество в целом.

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